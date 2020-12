Lezersvraag: wie moet de nieuwe titelsponsor van Red Bull worden? - Autoblog.nl

We geven je vast een voorzetje met Autoblog Red Bull Racing als nieuwe titelsponsor. Bekt best lekker toch?

We zullen heel wat centjes moeten werven om dát voor elkaar te krijgen. Maar zeg nu zelf, Autoblog Red Bull Racing met het logo op de achtervleugel is toch het meest episch wat je ooit hebt gezien?

Volgend jaar gaan er een aantal dingen veranderen, onder andere voor Red Bull Racing. Het team heet nu nog voluit Aston Martin Red Bull Racing. Er vinden echter verschuivingen plaats binnen de Formule 1. De naam Racing Point gaat exit en het team met de roze Mercedes heet volgend jaar Aston Martin F1. In het geval van Red Bull Racing betekent dat ze op zoek moeten naar een nieuwe titelsponsor.

Het seizoen van 2020 is ten einde. De winterperiode is aangebroken en voor je het weet is het alweer maart 2021. Het is echter nog onduidelijk wie de nieuwe titelsponsor van Red Bull Racing gaat worden.

Wat is volgens jullie een logische sponsor voor Red Bull Racing vanaf volgend jaar? Stel nu dat het Autoblog niet gaat worden (stel hè), wat zijn alternatieven? Moet Jumbo inspringen of hebben jullie betere ideeën?