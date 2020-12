Zelfs een wrap kan het schimmige verleden van deze Bentley niet verbergen - Autoblog.nl

Onder de wrap gaat een totaal ander verhaal plaats dan de advertentie ons wil doen geloven. Maak (wederom) kennis met 98-SB-PF.

Een Bentley Continental Flying Spur voor 29.995 euro. Koopje! Maar wacht eens even. Dit verhaal komt ons bekend voor. En zo ook een Autoblog-lezer die ons de volgende advertentie tipte.

98-SB-PF

Deze Bentley Continental Flying Spur 6.0 W12 uit 2005 wordt aangeboden met een kilometerstand van 191.048 kilometer. Op één van de foto’s in de gallery is inderdaad die kilometerstand netjes te zien. Maar hier klopt geen reet van. Zoals je ook op één van de foto’s kunt zien hoort het kenteken 98-SB-PF bij deze auto. En dat kenteken is een bekende op de Autoblog-redactie.

Het begon allemaal in 2017 toen we artikel schreven over deze Flying Spur die werd aangeboden voor 28.500 euro. Wat zo opmerkelijk was aan de auto was zijn kilometerstand. Die stond maar liefst op 440.678! De W12 heeft dus heel wat kilometers afgelegd.

Toen dook 98-SB-PF in 2019 weer op. De auto werd wederom als occasion aangeboden. De Bentley had echter niet dik 4 ton, maar slechts 189.074 kilometer gelopen. Dat verhaal stinkt harder dan een bloemkool die je 12 weken in de koelkast laat liggen.

We zijn meer dan een jaar later en -jawel hoor- 98-SB-PF is weer als occasion op het internet te vinden. Dit keer bij een bedrijf in Numansdorp. De kilometerstand staat op 191.048. De auto is voorzien van een wrap en de velgen zijn zwart gemaakt. Ondanks het masker dat de Flying Spur draagt, is de auto toch ontmaskerd in deze aflevering van Autoblog Verzocht. Terug naar jou.. Anniko.