Toekomst GP Brazilië tot 2025 vastgelegd - Autoblog.nl

De toekomst van de GP van Brazilië was onzeker. Blijven we rijden op Interlagos? Of verhuist de boel naar Rio de Janeiro?

Het is een van de leukere races die op de kalender staat: de GP van Brazilië. In tegenstelling tot de GP van Spanje, Frankrijk, Abu Dhabi, Rusland, Bahrein, Monaco en Hongarije is Brazilië bijna altijd visueel spektakel.

Interlagos

Nu ligt dat overigens niet aan de landen, maar de circuits waar op wordt gereden. Barcelona-Catalunya, Paul Ricard, Yas Marina, Sochi, Sakhir, Monaco en de Hungaroring zijn nu eenmaal geen banen waarop leuke races mogelijk zijn, tenzij er bijzondere dingen gebeuren.

Er gebeurt namelijk altijd wel iets op Interlagos, daar waar de GP van Brazilië gereden wordt. Ook laten de weergoden daar geregeld iets van zich horen. Dus goed nieuws dat de GP van Brazilië is vastgelegd, maar geldt dat ook voor het circuit?

Toekomst GP Brazilië?

Er waren namelijk de afgelopen tijd behoorlijk wat plannen om de GP van Brazilië te verhuizen naar de achtertuin van Jairo Bolsanaro, eh, Rio de Janeiro. Daar zouden commerciële redenen voor zijn, dezelfde redenen waarom we veel andere saaie banen op de kalender hebben staan. Geld. Zelfs voor humanitair medewerker Lewis Hamilton (die vanwege geld nog geen contract voor 2021 heeft getekend) ging dit te ver.

Toekomst GP Brazilië bekend!

Gelukkig is er goed nieuws voor alle liefhebbers van mooie racebanen. Het Autódromo José Carlos Pace blijft behouden! Er is een overeenkomst getekend dat tot en met 2025 de GP van Brazilië verreden zal worden op Interlagos. Kijk, dat is dus het betere nieuws!

Extreem beknopte geschiedenis Interlagos

De GP van Brazilië wordt sinds 1973 officieel verreden op Interlagos. Het is een van de weinige circuits waar er tegen de klok in wordt gereden en waar inhalen zowaar mogelijk is. Max Verstappen toonde in het verleden een masterclass powerboat racen in 2016, een cursus knoflook stoten in 2018 en hij won de race in 2019.