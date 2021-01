Libery Walk Aventador: veel gekker gaat het niet worden - Autoblog.nl

Liberty Walk gaat sowieso niet subtiel te werk, maar nu hebben de Japanners zich zeker niet ingehouden.

Een ‘basic’ Aventador LP700-4 is al een nekkendraaier van jewelste, maar als we de afgelopen jaren iets geleerd hebben over deze auto dan is het dat het altijd gekker kan. Niet alleen kwam Lamborghini zelf met de nodige varianten, ook tuners buitelden over elkaar heen om de Aventador nog extremer te maken. Op een gegeven moment is het wel klaar zou je denken, maar nee hoor: Liberty Walk tovert weer iets uit de hoge hoed.

Waar in Nederland het motto is ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, is in Japan kennelijk het motto ‘Als je gek doet, doe je nog lang niet gek genoeg’. Dat geldt in ieder geval voor de Japanse autocultuur. Liberty Walk bewees echter dat er ook buiten Japan markt is voor dit soort extravagante tuning.

Liberty Walk is het geesteskind van Wataru Kato. Laat die nu net vandaag 54 geworden zijn. Ter ere van deze gelegenheid trakteert Kato de wereld op een nieuw project. Het betreft een gloednieuwe bodykit voor de Aventador. Uiteraard had Liberty Walk al lang en breed tuning voor de Aventador, maar nu hebben de Japanners het nog eens dunnetjes over gedaan.

De kit is gebaseerd op de Aventador SVJ. Mocht je een normale Aventador (S) hebben, dan zal er vast ook wel wat te regelen zijn. De achtervleugel doet denken aan die van de SC18, maar dan nog net iets extremer. Ook op andere vlakken is dat het kernwoord: de Liberty Walk Aventador is extreem laag, extreem breed en extreem opvallend.

Zeldzaam wordt deze creatie ook, want Liberty Walk gaat niet meer dan 20 van deze bodykits bouwen. Komt er over een poosje een nog gekkere bodykit? Nee, Liberty Walk gaat het hierbij laten. Veel extremer dan dit gaat een Aventador dus waarschijnlijk niet worden.