Jaguar F-Type Reims Edition heeft een Frans tintje - Autoblog.nl

Een F-Type is altijd lekker, maar er zijn F-Types die nog net iets lekkerder zijn.

Zo’n 50 jaar na de introductie van de E-Type bewees Jaguar met de F-Type dat ze het nog altijd in zich hebben om een geniaal ontwerp neer te zetten. Inmiddels is er een tamelijk rigoureuze facelift overheen gegaan, maar de F-Type is nog altijd een beauty.

Hoe maak je een beauty nog mooier? Met de juiste kleur natuurlijk. French Racing Blue bijvoorbeeld. Laat dat nou net de kleur zijn waarin de nieuwe F-Type Reims Edition is uitgevoerd. Deze special edition werd gisteren door Jaguar onthuld om Blue Monday een beetje op te vrolijken. Helaas zijn we een beetje laat. Jullie hebben dus Blue Monday door moeten brengen zonder deze prachtige F-Type te zien. Onze oprechte excuses daarvoor.

Uiteraard was de échte aanleiding voor deze special edition niet Blue Monday. De naam ‘Reims’ in combinatie met de kleur ‘French Racing Blue’ geven al een hint: deze F-Type is een eerbetoon aan de D-Type die de 12 uur van Reims won in 1954. Eerder zagen we in dit kader ook al een XE Reims Edition in dezelfde uitvoering. De kleur kennen we overigens al langer. Twee van de meeste extreme Jaguar van de laatste jaren – de XKR-S en de XFR-S – kregen ook deze kleur mee.

Naast de kleur is de Reims Edition te herkennen aan de zwarte accenten rondom en eveneens zwarte 20-inch velgen. Heel ‘special’ is deze special edition dus niet, maar daardoor oogt het geheel niet minder lekker.

Fransozen die een F-Type in deze uitvoering wel kunnen waarderen hebben helaas pech. Nederlanders ook. Deze special edition is – evenals de XE Reims Edition – namelijk alleen bedoeld voor de thuismarkt van Jaguar. Er zullen 150 Britse klanten zijn die een Reims Edition ‘mogen’ bestellen. Mensen uit andere landen kunnen vast wel iets vergelijkbaars samenstellen, maar ja, dan heb je geen Reims Edition.