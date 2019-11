Maak een rijstracer van je peperdure Aventador

Waarom ook niet, eigenlijk?

Stel, je hebt de beschikking over behoorlijk wat centjes. Ondanks het surplus op saldo op je rekening, zal het toch een dingetje blijven om het te verbrassen.

Je koopt zoals meerdere rijkaards doen een Lamborghini Aventador. Het is een van de manieren om aan te tonen dat het heel erg goed met je gaat. In tweede instantie is het een sensationele supercar met extreme prestaties, bizar goede rijeigenschappen en een oorverdovend geluid. Jarenlang zijn de ingenieurs van Lamborghini bezig geweest om de meest spectaculaire motor te maken, het meest indrukwekkende koetswerk te vervaardigen en te zorgen dat alle onderdelen goed op elkaar afgestemd zijn.

Je zou denken dat zo’n auto meer dan voldoende is. Maar aangezien iedereen de identieke wens heeft om uniek te zijn, heeft Lamborghini een hoop diverse uitvoeringen, speciaaltjes en een Ad Personam programma. Mocht zelfs dat geen soelaas bieden, kun je natuurlijk ook aankloppen bij Liberty Walk. Daar transformeren de Japanners een auto zoals jij het zo doen in Need for Speed Underground.

Liberty Walk heeft in het verleden zich vaker vergrepen aan diverse Lamborghini’s en deze is geen uitzondering. Zo op het oog lijkt het een vroegere Aventador LP700-4 te zijn. Maar dat maakt niet uit, want de bodykit verandert alles. De auto lijkt geïnspireerd op een raceauto, met de extra heftige en dik aangezette wielkasten voor en achter. Met daaronder wielen zo breed dat zelfs Willy König zou zeggen: “Das ist ja Wahnsinn!”

Verder krijgt de Aventador alles wat je verwacht: splitters, spoilers, sideskirts, een nieuwe voorbumper, andere velgen, wingtips en een briljante kleurstelling. Het is een leuke Japanse hoedtik, want het is namelijk de Yokohama Advan livery die te zien is op diverse Japanse racewagens uit het heden en verleden. Dan wil je weten wat het kost, natuurlijk. De bodykit van CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic) gaat de deur uit voor dik 45 mille, met een kleine 10 mille erbij voor de verlagingsset.