'Silent Shadow' wordt eerste elektrische Rolls - Autoblog.nl

Wat heb je eigenlijk aan een V12 als je hem toch niet hoort?

Namen als Silver Shadow, Silver Cloud, Ghost en natuurlijk Phantom zijn uitstekende namen voor EV’s. Net als geesten en spoken bewegen deze auto’s zich namelijk geruisloos van A naar B. Tot op heden heeft Rolls-Royce zich nog niet gewaagd aan een EV, maar op niet al te lange termijn lijkt daar verandering in te komen.

Een elektrische Rolls-Royce hebben we al wel in conceptvorm gezien. In 2011 lieten de Britten namelijk een proefballonnetje op in de vorm van de 102EX. Dit was gewoon een Phantom, maar dan zonder V12 en mét twee elektromotoren. Deze waren samen goed voor 389 pk en 800 Nm koppel.

Het 71 kWh grote accupakket kon niet zorgen voor een indrukwekkende actieradius. Die was volgens Rolls-Royce maar zo’n 200 km. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Gelukkig is de techniek inmiddels een stuk verder, dus misschien is de tijd nu zachtjesaan rijp voor een elektrische Rolls-Royce?

Volgens Autocar wel, want zij hebben vernomen dat er een volledig elektrische Rolls-Royce in de maak is. Het zou dit keer niet gaan om een elektrische Phantom, maar om een compleet nieuw model.

Hoe dit model mogelijk gaat heten, weten we ook al. Vorig jaar heeft de BMW Group namelijk patent aangevraagd op de naam ‘Silent Shadow’. Op basis daarvan kunnen we nog geen harde conclusies trekken, maar het zou een perfecte naam zijn voor een EV van Rolls-Royce.

Uiteraard kan Rolls-Royce profiteren van de techniek van BMW. Na de i3 was het even rustig, maar BMW is nu weer volop bezig met elektrische aandrijflijnen. Volgens de berichten zal de nieuwe Rolls sterk leunen op de techniek van de nieuwe iX en de nog te onthullen i7. Hopelijk kiezen ze voor het ontwerp een andere inspiratiebron dan de iX.

Uiteraard zal het niet bij één elektrische Rolls-Royce blijven. Volgens Autocar is daarna ook de Cullinan aan de beurt. Rolls-Royce lijkt daarmee langzaam de kant op te gaan van Bentley, die in 2026 alleen nog maar EV’s en PHEV’s wil leveren. Bij Rolls-Royce zijn ze wat minder voortvarend op dit vlak, want dit jaar kunnen we hooguit de eerste details te verwachten, maar nog geen onthulling.

Bron: Autocar