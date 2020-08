Lightweight M135i is meest geslaagde F40

De Lightweight M135i is beter op alle vlakken. Erg benieuwd hoe dit stuurt!

Voor de puristen is het lastig om te accepteren dat de BMW 1 Serie tegenwoordig geen achterwielaandrijving meer heeft. De allergrootste zelfbenoemde purist op de redactie (@jaapiyo) noemt de auto dan ook de BMW Géén Serie. Haha.

Compacte C-segment hatchback

Maar is het wel zo erg? Voor een compacte C-segment hatchback die veelal als eerste (en enige) auto wordt gebruikt was het niet allemaal hosanna. De ruimte was beperkt en een Ford Focus reed alsnog strakker. Daarbij was de 1 Serie voor BMW erg prijzig om te produceren, dus werd er links en rechts wat gecompenseerd met iets voordeligere veren, dempers en dergelijke. Grote kans dat de nieuwe 1 Serie prettiger rijdt dan jouw oude standaard 116i.

Andere dimensie

Tenzij je de dikke zescilinder had. Dat gaf een compleet andere dimensie. De M135i xDrive kan wellicht niet helemaal in de schaduw staan van zijn voorganger, maar het is op zichzelf zeker een leuke auto. In de klasse van de Audi S3, Mercedes-AMG A35 AMG en Volkswagen Golf R kan de auto zich prima meten.

Reserves

Gelukkig heeft de M135i ook wat reserves. Dat je de M135i ook smaakvoller kunt aankleden, bewijst de tuner Lightweight Performance. Natuurlijk is het een vreemde naam voor een tuningstoko, maar hey: het zijn Duitsers. Deze tuner is overigens goed aan de weg aan het timmeren de laatste tijd. Ze focussen zich meer op hardware upgrades en subtiele visuele tuning, dan complete een Tupperware-kit en kant en klare chiptuning.

Misano blauw

Dit Misano-blauwe exemplaar is door het bedrijf zelf gekocht om te zien wat ze ervan konden maken. Als eerste kreeg de M135i xDrive een bodykit met koolstofvezel voorspoiler, achterspoiler, Gurney-flap én diffuser. Die diffuser biedt plaats voor vier ronde uitlaten, uiteraard omringd met, jawel, koolstofvezel. De 4×89 mm pijpen moeten zorgen voor een betere klank, hopelijk niet met te veel scheetjes en luide knallen. Volgens zijn makers draagt de M135i nu zijn M-badge met trots.

Tikkeltje aan de grote kant

Dat klinkt veelbelovend. De rest klinkt dat ook: de velgen zijn met 20 inch een tikkeltje aan de grote kant voor een C-segment auto, maar het ziet op zich wel dik uit. Waarschijnlijk toont 19 inch net zo fraai en rijdt het beter, maar dat laten we even in het midden. De velgen zijn voorzien van Hankook Ventus S1-banden in de maat 235/30 R20.

Motor

Aan de motor is nog niets gedaan. Ze wilden kijken of de Lightweight M135i nu een stukje beter rijft en waarempel, tijdens een test op de Sachsenring bleek dat de Lightweight M135i precies 2,5 seconden sneller is dan de standaard M135i. De tijd van 1:38.76 is bijna exact even snel als de M140i xDrive van de vorige generatie. Nu is het tijd voor extra vermogen onder de motorkap.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen.