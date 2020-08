Meer vermogen Kia Stinger, maar krijgen wij ‘m ook?

Er is meer vermogen voor de Kia Stinger. En zoals je weet, elke auto wordt beter van meer pk’s. Komt de auto nu wel naar Nederland?

De Kia Stinger is een imagebooster pur sang. De grote, luxe en snelle auto is voornamelijk om aan te tonen waartoe Kia in staat is. Een heleboel, dat konden we stellen uit de rijtest met de Kia Stinger.

Pijlen

Kia richtte zijn pijlen op auto’s als de Audi A5 Sportback en BMW 4 Serie Coupe. Het is niet zo dat de Stinger die twee Duitsers helemaal omverblaast, maar het is een degelijke concurrent. Op het gebied van verfijning staat ‘ie iets lager (maar het is niet storend) en qua uitrusting maakt ‘ie gehakt van de Duitsers. Datzelfde geldt voor de garantietermijn.

Subtiel gefacelift

De Stinger is onlangs subtiel gefacelift. We hebben alle ins en outs al doorgenomen in dit artikel. Een belangrijke omissie betreft de motoren. Daar was nog met geen woord over gerept. Dankzij Autocar weten we er wat meer over.

Kia Stinger krijgt meer vermogen

De 3.3 V6 is namelijk onder handen genomen waardoor de Kia Stinger meer vermogen heeft. Het is geen schokkend aantal extra paarden: 3 stuks. Meer is altijd beter, dus in dit geval ook. In Engeland werken ze met BHP’s (rem paardenkrachten) en die zijn marginaal groter qua eenheid. Dus daar stijgt het vermogen van 365 naar 368 pk, in ons geval zou dat betekenen dat het vermogen van 370 pk naar 373 pk zal gaan.

Uitgefaseerd

De 2.0T en 2.2 CRDI zullen worden uitgefaseerd, aldus Autocar. De exemplaren die op voorraad staan, staan nog te koop. Als je echter een nieuwe Stinger van na de facelift wenst, zit je vast aan de V6. Opmerkelijk, want in de Verenigde Staten krijgen ze wél de optie voor een kleinere motor. Sterker nog, de 2.0T benzinemotor krijgt er ook wat extra vermogen bij. Echter, deze zal niet naar Europa komen.

GT-Line

Nu moeten we wel zeggen, als je dat toch voor een Kia Stinger gaat, doe het meteen goed en ga voor de dikke V6 met alle opties (die standaard zijn!). Dat was in Nederland overigens niet mogelijk het afgelopen jaar. De enige Stinger die Kia op dit moment in ons land levert is overigens de Stinger GT-Line met 2.0T benzinemotor, aldus de website.

Kia Nederland

We hebben contact gehad met Kia Nederland betreft de modellen die naar Nederland komen, en tot op heden is er nog niets bekend. Er wordt op dit moment onderzocht welke versie van de Stinger naar Nederland gaat komen. In Nederland is het belastingklimaat vrij ongunstig grote, luxe auto’s met relatief grote motoren.