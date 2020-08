Eerste beelden nieuwe Mercedes SL op je beeldscherm

We hebben de eerste beelden van denieuwe Mercedes SL voor je. Speciaal van onze spyshot fotograaf van, eh, Daimler.

Vroeger was het modelgamma bij Mercedes erg overzichtelijk. Er was een sedan (E-Klasse), grote sedan (S-Klasse) en een sportwagen (SL). Dat was het. Later kwamen er G-Klasses en 190’s bij, maar pas vanaf de jaren ’90 ging Mercedes enorm uitbreiden met een enorm scala aan diverse modellen. Ze zijn wellicht een tikkeltje doorgeslagen.

Luxe snelle cabrio’s

Op het gebied van dure cabrio’s kun je dan ook je geluk niet op. Als je iets zoekt dat dik is en voorzien van een klapdak, kun je alle kanten op. Een C63S AMG Cabrio, E53 AMG Cabrio, AMG GT Roadster of S63 AMG Cabrio. Gek genoeg is een SL niet meer mogelijk op het moment.

AMG GT Roadster

In principe is de basis AMG GT Roadster een briljante auto die perfect doet wat een SL moet doen. Sterker nog, misschien zelfs beter dan voorgaande edities van de SL die relatief zwaar en te comfortabel waren. Maar er is een nieuwe SL onderweg. Nu gaan de geruchten van de nieuwe SL al langere tijd rond. Ook van diverse Mercedes-honcho’s hebben we vernomen dat het goed komt met de SL.

Beelden nieuwe Mercedes SL

Maar uiteindelijk is er nu keihard bewijs dat er een nieuwe SL aankomt. Deze spyshots zijn gemaakt door een fotograaf die werkzaam is voor Daimler. Daimler is het moederbedrijf van eh, Mercedes. Dus ja, Mercedes is zijn eigen spyshots aan het uitdelen aan de pers. Dat gebeurt tegenwoordig wel vaker. Het zorgt voor een extra media-momentje (dit artikel is het bewijs) en voor aanstaande klanten is het zo handig om te weten dat ze er nu mee bezig zijn. Straks lopen ze nu naar de Porsche-showroom.

Saillant detail

Wat laten de eerste beelden van de nieuwe Mercedes SL nog meer zien? Niet heel veel nog. Het is de bedoeling dat Mercedes terug naar zijn roots gaat met de nieuwe SL. De auto moet aanzienlijk sportiever worden dan voorheen. Zo wordt de hardtop bedankt voor zijn diensten en krijgt de SL hoogstwaarschijnlijk een stoffen kap. Saillant detail: de SL wordt ontwikkeld door AMG, niet door Mercedes zelf. In technisch opzicht zal de nieuwe SL veel gelijkenissen vertonen met de tweede generatie van de AMG GT.

Motoren

Qua motoren is er een hoop mogelijk, maar nog niets bevestigd. De geruchten roepen dat het begint met een SL 43 (zescilinder) en zo via een SL 53 (zescilinder met elektromotor), SL 63 (V8) oploopt naar een SL 73 (V8 met elektromotor). De voorlopige planning qua marktintroductie is eind 2021, de onthulling zal echter eerder plaats vinden.