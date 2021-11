Lightweight Performance M3 nu nog lichter dan voorheen

De Lightweight Performance M3 is zoals de naam van de tuner suggereert: lichter!

BMW geeft zijn fans wel de nodige uitdagingen op visueel gebied. BMW-liefhebbers zijn traditioneel heel erg, eh traditioneel. In principe willen ze gewoon elke 2-3 jaar een nieuwe E46 en nieuwe E39. Alle andere auto’s zijn overbodig en inferieur. Daar valt overigens wel iets voor te zeggen, want die generatie BMW’s was bijkans perfect.

Tegenwoordig is BMW een veel groter automerk. Een ware gigant. De 3 en 5 Serie zijn nog altijd de ‘echte’ BMW’s, maar er zijn complete modelfamilies (zo als de X- en i-modellen) bijgekomen. Gelukkig is daar nog een BMW M3, leverbaar met handbak, zes-in-lijn én achterwielaandrijving. Alleen is het uiterlijk niet al te fraai.

Omarmen

Welnu, daar kun je over blijven piekeren of het juist omarmen. Dat is precies wat het Duitse Lightweight Performance heeft gedaan. Dus is hun visie op de M3 subtieler en fraaier? Nope. De auto is zo mogelijk nog aparter geworden. De Lightweight Performance M3 heeft diverse modificaties ondergaan waardoor 'ie er niet fraaier uitziet. Echter, er is wel over nagedacht.

















In plaats van de M3 nog veel meer vermogen en koppel te geven, heeft Lightweight Performance ervoor gekozen om de motor helemaal standaard te laten. Daar valt wat voor te zeggen, want met 510 pk (echt een heel bescheiden opgave) is de auto natuurlijk al beresterk. De tuner heeft ervoor gekozen om de M3 te verbeteren op andere facetten. Iets minder gewicht en iets meer scherpte.

Lightweight Performance M3 lager

Voor die extra scherpte zorgt onder meer de Eibach verlagingsset. De wielen zijn gesmeed en een stukje lichter dan de (overigens eveneens gesmede) standaardwielen. De kleur (goud!) tergt uiteraard de goede smaak, maar het valt tenminste op. Dat geldt ook voor de achterspoiler, die op een goede jaren '90 JDM-auto niet zou misstaan. In de motorkap zijn nu extra sleuven. Subtiel iets het zeker niet, maar dat is de standaard M3 ook niet.











Verder is de auto voorzien van de nodige koolstofvezel elementen. Dat kan ook niet als je Duitse bedrijf Lightweight Performance heet, nietwaar? Hoeveel de auto lichter is geworden, wordt niet vermeld helaas. Met name die koolstofvezel schaalstoelen kunnen een hoop gewicht besparen, alhoewel BMW daar zelf ook een mogelijkheid voor heeft.











Dit is overigens slechts het begin. Er zullen nog meer onderdelen van Lightweight Performance voor de M3 G80 aankomen.

Deze G80 zal zijn publieksdebuut maken op de Essen Motor Show.