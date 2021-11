Ontslagen sjoemelmonteur eist 28K vergoeding

Als je als sjoemelmonteur toch moedwillig gaat saboteren, is het wel handig om te zorgen dat je acties niet op camera staan.

Het is altijd een lastig dingetje als je je auto naar de garage brengt. In de meeste gevallen hebben autobezitters er geen verstand van. Dus als er een lastig onderdeel kapot is en vervangen moet worden, is het vaak gissen wat het precies is.

Dat een wiellager vervangen is kun je horen en niets is zo fijn als verse dempers onder een auto. Maar in sommige gevallen merk je het niet en zie je het ook niet (denk aan een nieuwe distributieriem). Maar het kan dus nog veel erger. Een monteur uit Limburg besloot om onduidelijke reden zijn werkgever extra werk te bezorgen.

Sjoemelmonteur

Hij saboteerde namelijk de auto’s. Denk daarbij aan het losdraaien van bouten, doorknippen van kabels en het vernielen van zekeringen. De ‘monteur’ in kwestie bleek daarbovenop een bijzondere fetisj te hebben voor het losdraaien van carterpluggen. Maar zoals wel vaker lopen dit soort sujetten altijd tegen de lamp aan. Dat is in dit geval niet anders. De verwarde monteur vond het namelijk nodig om de carterplug bij een Opel Corsa te verwijderen. Daarbij maakte hij een essentiële fout: hij deed dit op het parkterrein van het garagebedrijf.

Daardoor lag er – waar de auto stond – een flinke olieplas. Echter, er was geen spoor van de auto naar de garage. Daardoor kon de garage concluderen dat de auto op de parkeerplaats onklaar was gemaakt. Dat was goed nieuws, want er stonden camera’s op het terrein. Daarop was te zien dat de monteur in kwestie inderdaad naar de auto liep, bukte bij de motorkap en ergens onder de motor bezig was.

Ontslag

De monteur werd op staande voet ontslagen, zeker nadat hij geen verklaring had voor zijn gedrag. Daar was de monteur het niet mee eens. Hij eiste dan ook 28.000 euro aan schadevergoedingen van het bedrijf waar hij heeft ‘gewerkt’.

Daar is de rechter niet in meegegaan. Tegen de rechter verklaarde de verdachte sjoemelmonteur dat hij de auto controleerde (zij het niet al te best). De rechter geloofde daar helemaal niets van. Het verzoek voor schadevergoeding werd dan ook afgewezen. Dat niet alleen, de sjoemelmonteur moet zélf bijna 5.000 euro het autobedrijf gaan betalen als schadevergoeding. Een zeer bescheiden som, gezien de daadwerkelijke schade die het garagebedrijf geleden heeft.

De complete uitspraak kun je hier lezen!

Via: RTL Nieuws.

Imagecredit: een Ferrari Testarossa in een garage. Ter illustratie, heeft niets te maken met bovenstaand verhaal.

Met dank aan Frank voor de tip!