Twee dezelfde elektrische auto’s met toch een heel ander uiterlijk, maar welke is de leukste in deze Kia EV6 vs Hyundai IONIQ 5 rijtest?

Kia en Hyundai zijn ontzettend slim geweest om de handen ineen te slaan. Ze hebben nu beiden een elektrische auto in de markt staan met een zeer sterk concept. Kijk bijvoorbeeld naar het snelladen. Dat zit op het niveau van de Porsche Taycan en de Audi e-tron GT, maar dan op een veel lager prijspunt.

Zowel de Kia EV6 als de Hyundai IONIQ 5 staan op het E-GMP platform. Beide elektrische auto’s hebben in de basis achterwielaandrijving, maar zijn ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving. Het is vooral een kwestie van smaak welke Koreaan jou het meest bevalt. Maar dat de auto’s zo aan elkaar gewaagd zijn betekent niet dat ze identiek zijn qua rijeigenschappen. Kia heeft de EV6 duidelijk sportiever in de markt gezet in vergelijking met de Hyundai IONIQ 5. Dat maakt de EV6 net een tandje leuker. Zoek je juist meer comfort, dan heb je aan de IONIQ 5 weer een hele goede auto.

Wat de Koreanen ook dik voor elkaar hebben is de levertijd. Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat op 1 januari de bijtelling weer omhoog gaat. Des te belangrijker is het dat de auto nog voor het nieuwe jaar op kenteken gezet kan worden. In het geval van onze partner Mobility Service, waar we deze auto’s tegenover elkaar hebben gezet, kunnen zowel de EV6 als de IONIQ 5 uit voorraad geleverd worden. Hoe de Kia EV6 en de Hyundai IONIQ 5 verschillen van elkaar zie je in deze rijtest!