Lijstje: auto’s waar namenlogica ver te zoeken was

Dan heb je als merk een goede namenstrategie en dan komen deze auto’s roet in het eten gooien, al doe je dat toch echt zelf.

Autonamen, daar heb je een goede strateeg voor nodig. Toch lukt het vele merken om er iets van logica in te verwerken, en dat is voor de herkenbaarheid wel zo fijn. Als je een strategie hebt, is er eigenlijk maar één ding belangrijk: consequent blijven.

Namenlogica

Dat blijkt soms lastiger dan je denkt. Terwijl het soms zo simpel zou moeten zijn. Wij hebben een paar voorbeelden gevonden van namen die een beetje de logica ongedaan maken, of ietwat buiten de boot vallen. We nemen ze met je door en uiteraard leggen we per auto uit waarom.

Audi A6 (C9 / Typ. 4L)

Het zal geen populaire mening zijn, maar in principe was de namenlogica die Audi zou gaan toepassen best een goed idee. Even nummers (de ‘sterkste nummers’) zijn voor de EV’s, oneven nummers voor de binnenkort uit te faseren ICE’s. Op den duur wilde Audi over naar een volledig elektrisch gamma en dan is de overgangsperiode duidelijk zat. En bij de Q-modellen werkt het best. Q3, Q5 en Q7 zijn ICE, Q4, Q6 en Q8 zijn EV. Bij de benzinemodellen was het lastiger. Audi dropte de A5 Coupé, Cabrio en Sportback en introduceerde de A5 als opvolger voor de A4, dus als sedan/liftback en Avant. Even wennen, maar dat lukt wel, toch?

De auto die de nieuwe logica ongedaan maakt is de nieuwste A6 (C9 / Typ. 4L). Deze zou A7 gaan heten om de logica van de A5 te volgen en vervolgens heb je A3, A5 en A7 als ICE-auto’s. Maar nee: de nieuwe A6 werd gewoon weer A6. Waarmee de nieuwe A5 juist het buitenbeentje wordt en je nu dus ook specifiek moet zijn of je de A6 op benzine of de A6 e-tron EV bedoelt.

BMW 8 Serie (G15)

Ook bij BMW blijkt dat namen met cijfers niet perse voor logica zorgen. Zo was de grootste coupé van het merk in de jaren ’90 de 8 Serie (E31), die dan ook qua motoren min of meer verwant was aan de 7 Serie. Die ging na een paar jaar met pensioen. Daarna kwam BMW met een 5 Serie coupé en cabrio onder de noemer 6 Serie (E63/E64). Logisch, want die auto deelde zijn techniek met de 5 Serie, dus zit hij eentje erboven. BMW volgde de 6 Serie op met een nieuw model (F13/F14/F06) en trok de logica door naar de 1 en 3 Serie (daar kwamen de 2 en 4 Serie als coupé- en cabrio-variant). Toen de 6 Serie van een opvolger werd voorzien was het ineens… 8 Serie. Terwijl de techniek nog steeds verwant is aan de 5 Serie. Dit omdat BMW had bedacht dat de 5 Serie GT nu 6 Serie moest heten, terwijl dit buitenbeentje vlak daarna uit productie gehaald werd. Op zich is het een mooie knipoog naar de E31, maar er was niks mis met 6 Serie.

Hyundai ix35 (LM)

Zoals gezegd, codes zijn lekker makkelijk. Je weet vrij zeker dat het niks vunzigs betekent en je kan zelf de logica bepalen. Zo had Hyundai bepaald dat hun auto’s vanaf de late jaren ’00 een cijfercode achter de letter i kregen, met een kleine letter x er tussen voor de ‘hoge’ modellen. Zo werd de Sonata de i40, de Accent de i20 en de Tucson de ix35. Eén generatie later werd bedacht dat de naam Tucson toch wat sterker was dan ix35, waarmee deze ‘logica’ alleen bleef op de niet-SUV’s. Sindsdien heet de auto steevast Tucson. In andere markten heeft de naam ix35 helemaal nooit bestaan en was het altijd de Tucson. Een klein uitstapje met op zich genoeg logica, maar dus niet voor elke auto een blijvertje.

McLaren Artura

Nog meer codes, want de logica qua namen bij McLaren was redelijk simpel. Het begon met MP4-12C, wat niet logisch was (dit was dusdanig veel intern gewauwel dat het versimpeld werd naar ’12C’). Daarna kreeg elke auto zijn vermogen in Europese pk’s met een letter erachter, dus een 650S had 650 pk en was de supercar en de 675LT kreeg de ‘circuitbenaming’ LongTail en dus 25 pk extra. Eenvoudiger kan niet, toch? Zo wist je ook dat de 570S met 570 pk er iets onder zat. Nu onder de 720S een nieuw hybride model kwam, besloot McLaren ineens dat deze een ‘echte’ naam moest krijgen: Artura. Voorheen alleen weggelegd voor hun ultieme auto’s. Waarmee er naast de 750S (en ja, die heeft dus 750 pk) ineens de Artura staat, waar niks aan af te lezen valt.

Mercedes G 580 met EQ-technologie (W465)

Toen bij Mercedes het elektrische balletje ging rollen, werd hun ‘EQ-technologie’ ineens leidend. Sterker nog: elke Mercedes kreeg dezelfde naam als de benzine-evenknie, maar dan met EQ ervoor. EQA, EQB, EQC: je weet precies wat je kan verwachten. Ook bij EQS en EQE was dat het geval. Dus als er een elektrische G-Klasse komt, is het logisch dat die gaat heten: “G 580 met EQ-technologie”. Ja, Mercedes haalde ineens het onderscheid eruit en de EQ-naam zal niet veel gebruikt worden met de G 580. Al moet gezegd worden, ook de Mercedes CLA krijgt een benzinebroer met dezelfde naam, dus wellicht dat het in de toekomst logischer wordt.

Opel Signum

Opel heeft verschillende logica’s gekend qua namen. Zo waren ooit alle auto’s vernoemd naar militaire rangen. Daarna waren het ietwat willekeurige namen waar je meerdere associaties mee kan hebben, maar wel altijd eindigend op A. Agila, Corsa, Astra, Vectra, Antara, Omega, Sintra, Signum… ai. De Opel Signum was sowieso al een buitenbeentje, maar de vreemde Vectra-hatchback viel dus ook qua naam buiten de boot. De eerste Signum Concept stamt dan ook uit de tijd dat Opel niet zo consequent was met namen, dus was dit beter voor de verbinding met dat concept.

Porsche 718 Cayman (982)

Bij de Porsche 718 Cayman kun je je afvragen of het nou de logica doorbreekt of juist een voorheen inconsequente keuze ongedaan maakt. De Cayman is namelijk naast de 911 de enige sportwagen, maar volgt qua namenlogica de ‘luxemodellen’ als de Cayenne, Panamera en Taycan. Dat de Cayman vanaf de laatste generatie ineens een nummer kreeg heeft echter niet alleen als reden dat hij nu gelijkgetrokken is met de 911. Het is ook een knipoog naar de Porsche 718, een succesvolle viercilinder sportwagen. Om toch de keuze voor een viercilinder op het verleden te betrekken. Toch klinkt de naam wat onlogisch, omdat het ook niet de naam is van de generatie (dat is 982) en het toch een beetje dubbelop voelt. Maar goed, 718 Cayman.

SEAT Exeo

Zowel SEAT als Cupra houden de traditie in stand dat vrijwel alle SEATs ooit vernoemd zijn naar steden of gebieden in Spanje. Altea, Toledo, Leon, maar bijvoorbeeld ook recente namen als Ateca, Arona of Tarraco (zo heette Tarragona vroeger). Slechts een paar modellen vielen buiten de boot. In de jaren ’00 had het gegroeide SEAT-gamma allemaal een geografische naam, behalve de Exeo. Net als de Signum een beetje een buitenbeentje, maar juist een naam die bij de rest van de logica past is dan mooi om het samen te voegen. Exeo staat overigens voor het Latijnse woord ‘exire’, wat ‘overtreffen’ betekent.

Subaru B9 Tribeca

De naam Tribeca in Subaru B9 Tribeca is eigenlijk niet interessant voor dit overzicht. Maar, voor de volledigheid: het staat voor Triangle Below Canal, één van de vele wijken van New York waar een afkorting van de woorden voor de wijknaam zorgt. En ook de misvormde neus van de Tribeca laten we even buiten beschouwing voor vandaag. Het interessante gedeelte van de vreemde Subaru-SUV is het gedeelte ‘B9’. Dat zou een nieuwe tactiek worden van Subaru: de B van Boxer gevolgd door een cijfer wat aanduidt waar deze in de line-up komt. De B9 dus helemaal bovenaan, maar naar verluidt zou de tweede facelift van de Subaru Impreza ook origineel ‘B5 Impreza’ gaan heten. Dat gebeurde nooit en dus bleef Subaru bij ‘normale’ namen en ook de Tribeca ging na een facelift door zonder B9.

Toyota Auris (E150 / E180)

Van geen één auto rijden wereldwijd zo veel exemplaren rond als de Toyota Corolla. De middenklasser van het merk staat symbool voor alles wat een Toyota moet zijn. Ook in Europa is de Corolla jarenlang verkocht, maar in 2006 werd alles ineens anders. De Europese Corolla moest ineens Auris gaan heten. Waarom, dat is eigenlijk nooit echt bekend geworden. De naam had ook verder weinig invloed op het succes van de Auris, er zijn er meer dan genoeg van verkocht. Na twee generaties Auris werd echter besloten om de opvolger, grotendeels uit hetzelfde hout gesneden, weer Corolla te noemen.

Volkswagen Vento / Bora (Typ. 1H2 / Typ. 1J)

Een middenklasse Volkswagen heet altijd Golf. Oké, in de VS werd her en der nog de naam Rabbit gebruikt, maar Golf: die naam kent iedereen. Dus hoe heet een Golf met kont? Jetta, natuurlijk. In veel markten is dat altijd zo geweest. In Europa niet. Daar werd voor de Golf III ineens de naam Vento bedacht. En bij de Golf IV, toen alles vernoemd werd naar winden, de naam Bora. Terwijl deze auto’s identiek aan de Europese specificatie in bijvoorbeeld de VS altijd Jetta heetten. Bij de Golf V nam Volkswagen voor Europa die logica weer over en ook voor de Golf VI, de laatste Jetta die wij hebben gekend, gold dat.

BONUS: Fiat Tipo / Bravo / Stilo

Dan een stukje namenlogica voor auto’s wat eigenlijk heel onlogisch lijkt en we weten nog steeds niet of dit expres zo is gegaan, het blijven Italianen. Want hoe noem je een middenklasse Fiat die het met de Golf aan de stok kreeg? Dat ligt eraan over welk jaar je het hebt. Het begon namelijk in de late jaren ’80 met de Tipo (160), de grote broer van de Uno. Die werd midden jaren ’90 opgevolgd door de Bravo (182). Toen die eruit ging, kreeg de opvolger de naam Stilo (192). Maar dan. Eind jaren ’00 ging de Stilo er weer uit en kreeg de opvolger, net als de voorganger, de naam Bravo (198) mee. En de laatste en meest recente opvolger? Daarvoor gingen ze helemaal terug naar het begin en die werd weer de Tipo (356). Kortom: Tipo, Bravo, Stilo, Bravo, Tipo. Perfect symmetrisch. Nogmaals, is het logica, is het per ongeluk? Dat weten ze enkel in Italië.