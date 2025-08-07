Jij kan de namenstrategie van Ford redden!

Vind jij de namen van Ford ook zo matig de laatste tijd? Jij kan daar verandering in brengen!

Het is niet makkelijk om namen te verzinnen voor een auto. Codes en afkortingen zijn eigenlijk niet leuk, of het moet Liana of Tosca zijn (en eigenlijk is dat ook maar marketinggezeik). En het moet niet per ongeluk ‘smeerkees’ (of erger) in het oud-Afrikaans betekenen. Kortom: da’s nog niet makkelijk. Wat wel makkelijk is: een oude naam terug naar het heden brengen. Alleen ook dat kan goed en fout. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een nieuwe Honda Prelude: leuk, een op de Civic gebaseerde coupé. Zoals ’t hoort. Als je kijkt naar Ford, daar zijn de keuzes, nou ja, opmerkelijk.

Namenstrategie Ford

Ford is namelijk bezig met het terugbrengen van oude namen, maar tegelijkertijd het uitroeien van hun leuke modellen (lees: alles wat geen crossover is). Dus ja, je kan nu een elektrische Puma, Mustang, Explorer of Capri kopen. Alleen dat zijn geen coupés en een grote luxueuze SUV. Het is wel jammer, maar goed, het is de nieuwe realiteit.

Nieuwe strateeg nodig

Welnu, jij kan er wellicht verandering in brengen. Op Linkedin bericht FoMoCo dat ze een nieuwe namenstrateeg zoeken. Iemand die creativiteit met taal kan combineren met de namenstrategie, om tot memorabele namen te komen. Ja, dat kan jij zijn. Uiteraard moet je wel een paar vaardigheden hebben (die je kan vinden in de vacature) en krijg je niet volledig carte blanche: er zijn een paar eisen waar je aan moet voldoen. Eén van die eisen is bijvoorbeeld dat niet alleen modellen van Ford een naam hebben, maar ook interne afdelingen en/of overkoepelende zaken bij het merk. Ook is de locatie van de vacature Dearborn en dus het Amerikaanse hoofdkantoor van Ford. De kans is dus groot dat je meer doet dan enkel verzinnen hoe de crossover ter grootte van de Mondeo gaat heten.

Goed, wellicht is niet iedereen die we zo aanspreken kundig genoeg, want Ford wil wel graag dat je zes jaar ervaring hebt in de wereld van de nomenclatuur. Mocht je dat hebben, dan staat er wel een marktconform salaris van tot wel 212.000 dollar per jaar tegenover. Da’s toch wel royaal, maar dan moet je wel beloven dat er niet een VAG-crossover met de naam Focus rond komt te rijden.