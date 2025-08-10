Lightweight package én handbak, de Porsche 992 GTS van Hugo #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto stappen we in een unieke Porsche 911 (992) GTS met een zeldzaam “lightweight package” én handgeschakelde versnellingsbak.

De eigenaar, Hugo, koos bewust voor deze puristische configuratie: geen luxe zoals sfeerverlichting of achterbank, maar wél keramische remmen, carbon dak, kuipstoelen en een handbak. Waarom? Omdat het draait om rijplezier en pure beleving.

De auto komt oorspronkelijk van Porsche AG en is gebouwd om te tonen hoe “kaal” en rijdersgericht een GTS kan zijn. Hugo rijdt er dagelijks mee én regelmatig op het circuit tijdens officiële Porsche trackdays.

