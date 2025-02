Lijstje: doodnormale auto’s als obscure speciale editie

Ogenschijnlijk in iets doodnormaals rijden, maar toch een speciale editie als samenwerking: dit zijn een paar voorbeelden.

Een auto is alles wat je erin wil zien. Sommige mensen zien een koekblik dat ze van A naar B brengt. Als je dit leest zie je waarschijnlijk iets waar je passie voor hebt, waar je hart sneller van gaat kloppen. Als baas van een bedrijf zie je soms een auto gewoon als een soort rijdende reclamezuil.

Speciale editie als samenwerking

Logisch dus dat er bedrijven zijn die staan te popelen om een auto uit te brengen met bijzondere designdetails, puur ter promotie van hun eigen product. Soms ligt dat minder voor de hand. Soms lijkt het zelfs alsof bedrijven niet eens moeite hebben gedaan om hun reclamepotentieel serieus te nemen. Het resultaat is dan een speciale editie met maar op detailniveau wat speciale extraatjes. Als je goed je best doet, zie je ze wel eens in het wild.

Voor ons tijd om eens wat voorbeelden door te nemen. Auto’s waar de speciale editie zo subtiel is, dat je soms niet eens doorhebt dat het a) een samenwerking of b) überhaupt iets bijzonders is. Vaak zijn deze auto’s dan ook niet in beperkte oplage gebouwd. We nemen een paar voorbeelden door, uiteraard mag je zelf je voorbeelden ook delen.

Asics

Citroën Saxo

We beginnen met Citroën, waar je in 2001 een speciale ‘Asics’ editie van kon krijgen. Hardloopfanaten kennen dat merk vast, want ze staan bekend om sportkleding en sportschoenen. Kopers van een Saxo Asics in 2001 kregen dan ook een Asics-goodiebag. De speciale editie van de kleine Citroën was een klein beetje completer gemaakt, zo kreeg je speciale wieldoppen standaard en bij de VTS-versie mistlampen voor. De Asics-banden herkennen kon door een badge achterop de auto, verder vrijwel niks.

Beats

Volkswagen Polo/Up!

Audiomerken werken vaker samen met automerken om de speakers in het interieur te verzorgen. Meestal is dat zonder al te veel bombarie, enkel op de configurator is het de ‘dure’ optie en krijg je binnenin wat logootjes. Bij Volkswagen verzorgde Beats (van Dr. Dre) de speakers in de Polo en Up! en dus kon je beide modellen krijgen als speciale Beats Edition. Inclusief Beats-logootjes her en der en een rood met zwarte streep op de motorkap en het dak.

Cassina

Lancia Ypsilon

Voor de nieuwe Lancia Ypsilon koos het merk om een soort First Edition uit te brengen, zoals we wel vaker zien. In plaats van deze zoals rivalen een First of Launch Edition te noemen, werden de eerste 1.906 stuks van de Ypsilon uitgevoerd als Edizione Limitata Cassina. Dit omdat Lancia de speciale bekleding van het interieur in samenwerking doet met Italiaanse meubeldesigner en fabrikant Cassina. Vooral van binnen zal je daar bewijs van terug vinden, van buiten moet je het weten door de speciale blauwe kleur: Blu Cassina.

FIFA

Hyundai

Het Koreaanse Hyundai werkt al sinds 1999 samen met voetbalbond UEFA. De wereldbeker wordt dan ook gesponsord door Hyundai als mobiliteitspartner. Zo rond 2012 kon je dan ook vrijwel alle modellen van Hyundai krijgen als ‘FIFA World Cup Edition’. Je moest goed zoeken, want naast de uitrusting kon je de World Cup Edition vaak enkel herkennen aan een badge op de achterkant of B-stijl.

Google

Fiat 500

De volledige naam van de samenwerking tussen Fiat en Google is veel leuker: Fiat 500 Hey Google Edition. Dit omdat het Italiaanse merk het infotainment van de 500 zo upgradede dat je nu de spraakassistent van Google kan gebruiken. Die activeer je door, inderdaad, ‘Hey Google’ te zeggen. Om dit te vieren kon je de 500 tijdelijk bestellen in zwart met witte bicolore lak met een piepkleine badge van Google onder de A-stijl.

Helly Hansen

Renault Captur

Ken je doelgroep, zou je haast zeggen. Want de gemiddelde koper van een Renault Captur heeft vaak een heerlijk windstoppende Helly Hansen-tussenjas die ook nog eens matcht met die van zijn vrouw. Als je hem kocht zoals in de folder kreeg je bicolor-velgen, een contrasterend zwart dak en knalrode lak. En een subtiel HH-logootje onder de A-stijl. De Captur Helly Hansen was beperkt leverbaar, maar niet perse zeldzaam.

MTV

Renault Clio

De Renault Clio was natuurlijk het hippe autootje van Renault aan de onderkant van de line-up, net boven de Twingo. Omdat autofabrikanten nog wel eens de denkfout willen maken dat 18-jarige verse bestuurders direct een dikke sloot geld neer leggen voor een nieuwe auto, wordt er samengewerkt met partijen die deze doelgroep zouden moeten aanspreken. Zoals muziekzender MTV, die hun naam verleende aan een speciale editie voor de Clio II (Phase I). Deze was iets completer qua uitrusting dan een standaard Clio en kreeg achter de voordeur een bijzondere MTV-sticker.

Nickelodeon

Nissan Note

Voor wie geen genoeg kan krijgen van Spongebob, bracht Nissan een speciale Note uit voor bepaalde Europese landen in samenwerking met Nickelodeon. De tv-zender zette wel vaker bijzondere concepts in het thema van één van hun programma’s neer, maar de Note was een ietwat subtiele speciale editie met de naam van de tv-gigant erop. Je kon hem herkennen aan bijzondere velgen, een donkerblauw kleurtje, Nickelodeon-achtige cartoontekeningen op de B-stijl en een knaloranje Nickelodeon-logo op de achterkant.

Ocean Race

Volvo

Los van het zijn van een speciale editie is dit zo’n eentje die per definitie fijn is uitgevoerd. Volvo was jaren hoofdsponsor van de zeilrace Ocean Race. Je kon vele van hun auto’s maar ook bussen en vrachtwagens als Ocean Race Edition krijgen. In het geval van de auto’s waren die meestal donkerblauw, voorzien van veel standaarduitrusting en hadden ze een kleine doch subtiele Ocean Race-badge.

De laatste Ocean Race Edition was op basis van de V90 Cross Country, toen veranderde het thema enigszins. Dat was een witte carrosserie met lichtgrijze ‘XC’-bumperdelen, met een subtiele oranje lip voor en achter. Een heerlijk uitgevoerde variant van de V90.

Olympische Spelen Londen

MINI Cooper

Over sportevenementen gesproken: in 2012 streek het Olympisch comité neer in Londen om daar de spelen te houden. MINI vond dat reden genoeg om een vrij chauvinistisch model uit te brengen op basis van de Cooper (R56). De driekleur van het Verenigd Koninkrijk (dezelfde als onze overigens) kwam op vele plekken terug als een soort streep, met het logo van London 2012 op het dak en in de stoelen gestikt. Op het dashboard aan de passagierskant kreeg je de skyline van Londen te zien. De driekleur kwam ook terug maar dan in de echte ‘Union Jack’-vorm in de lijn rondom de hoofdsteun. Je mocht kiezen uit drie kleuren, voorspelbaar genoeg rood, blauw en wit.

Quiksilver

Peugeot

De Fransen willen vaak dat je hun auto’s associeert met een soort coole, surf-achtige lifestyle. Of natuurlijk snowboarden in de Alpen. Een merk dat die twee perfect combineert is Quiksilver. Op basis van een hele sloot modellen van Peugeot, tot en met de 806 zelfs, kwam er daarom een beperkte ‘Quiksilver’-versie met het logo van het merk prominent ergens aanwezig. Bij de 206 zat deze zelfs verwerkt in een aparte opvallende strook op de deuren. Uiteraard werd het Silver-gedeelte van Quiksilver letterlijk genomen met een zilveren exterieurkleur voor de speciale editie.

Rip Curl

Citroën C4 Cactus

Richt je je op dat surfen, dan is Rip Curl weer een betere partner. Die koos Citroën voor een kekke speciale editie op basis van de C4 Cactus. Het logo van Rip Curl kwam terug op de C-stijl van de Cactus, samen met een bijzondere reeks pictrogrammen. Die kwamen dan ook weer terug op de voorspatborden van de auto. Overigens was er ook een Rip Curl-versie van de Renault Clio, evenals een versie van Rip Curl-concurrent Billabong. De Citroën is ietsje uitbundiger en dat vinden we leuk.

Trek

Toyota Corolla Touring Sports

De speciale editie op basis van de Toyota Corolla van de huidige generatie hebben we al eens doorgenomen bij de minder voor de hand liggende offroad-stationwagons. Toyota besloot om de cross-versie van de Corolla Touring Sports (maar dus niet de Corolla Cross) neer te zetten als een echte lifestyle-mobiel. En wat doet een beetje lifestyle-genieter? Fietsen, natuurlijk. Vandaar dat Toyota hem de Trek noemde, vernoemd naar het Amerikaanse fietsenmerk. Een Corolla Trek valt snel op ten opzichte van een normale, maar alsnog zou je als je niet beter weet niet eens beseffen dat de Trek een samenwerking is.

BONUS: Belstaff

Ineos Grenadier

Als bonus een auto die we niet kunnen bestempelen als doodnormaal, maar wel een kek promotiemodel is. De Belstaff-editie van de Ineos Grenadier biedt net iets andere aankleding, net iets andere kleuren en net iets andere exterieurdetails. En vele badges om te laten zien dat ze samenwerken met het 100 jaar oude Engelse ‘outdoor’-kledingmerk. Ken je doelgroep, zou je zeggen. Maar ook zonder het lijntje tussen beide producten als outdoor-item, is de samenwerking logisch. Belstaff is namelijk een bedrijf van Ineos, al voordat ze auto’s gingen bouwen. Elkaar helpen is het dus niet echt, meer een gevalletje vestzak-broekzak.