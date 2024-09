Knotsgekke speciale editie van Volkswagen maakt comeback

Een nieuwe speciale editie voor de Volkswagen ID.3 heeft Volkswagen’s eigen Golf II als grootste inspiratiebron.

Bij Volkswagen zijn ze er niet gek van om samen te werken met een externe partij. Een breed scala aan speciale edities passeerde al de revue. De moderne Polo en Up! kon je krijgen als Beats Edition, u weet wel, van de koptelefoons. Of wat te denken van de Golf VI GTI Adidas Edition, de Golf V GTI Pirelli Edition, en alle ‘band-edities’ van de Golf III zoals Rolling Stones, Bon Jovi en Pink Floyd. En daarvoor had je misschien wel de vreemdste samenwerking van allen in de Golf II “Fire & Ice Edition”.

Fire & Ice

Dit was een samenwerking ter ere van de film uit 1990 genaamd Fire, Ice & Dynamite. Je kon de Volkswagen Golf Fire & Ice enkel krijgen in 1990 en 1991, maar wel met elke motor die je wilde. Naar verluidt zijn er zo’n 2.500 van gemaakt. Kenmerkend voor de Fire & Ice zijn de metallic donkerpaarse lak, speciale 15 inch velgen, speciale badges van buiten met Fire & Ice erop en natuurlijk die stoelen, half blauw en half paars. En dan niet eens symmetrisch gemaakt. De special edition is in samenwerking gemaakt met de regisseur van Fire, Ice & Dynamite: Willy Bogner Jr.

Volkswagen ID.3 GTX Fire & Ice

Bogner staat ook bekend als modeontwerper en samen met hem als modeontwerper voor zijn merk BOGNER wordt de Fire & Ice Edition naar 2024 gebracht. En wel met een speciale Volkswagen ID.3 GTX Fire & Ice Edition. De insteek is vrijwel gelijk aan die van de vorige Fire & Ice Edition.

Zo werd de buitenkant uitgevoerd in donkerpaars. Dit noemt Volkswagen ‘Electric Violet’ en het is drielaags metallic lak. Daarover is met matte wrap een soort doolhofpatroon aangebracht. Bijzonder! Het originele Fire & Ice-logo is ook te vinden op het exterieur en de ID.3 rolt op unieke blauwe velgen.

Interieur

In het interieur gaat het Fire & Ice-thema gewoon lekker verder bij de Volkswagen ID.3 GTX. Met wederom asymmetrische stoelen, dit keer een oranje bestuurdersstoel en een blauwe passagiersstoel. In plaats van ‘play’ en ‘pauze’ op de pedalen is gas geven nu vuur en remmen ijs. En het dashboard en de stoelen zijn opnieuw gestikt met allerlei bijzondere stofjes die uniek zijn voor deze ID.3.

En het klapstuk: in de zitting zit een rits, waarachter de originele stoelstof van de Golf II Fire & Ice zich bevindt.

One-off

Wellicht vindt je het tof, wellicht vindt je het zum kotzen. Het maakt weinig uit, want deze Volkswagen Golf ID.3 GTX Fire & Ice Edition is de enige ter wereld en dat blijft zo. Volkswagen bouwde de speciale editie voor de ID. Meeting in Locarno. Dat is een soort goedmakertje voor Wörthersee waar ID centraal staat, leuk man. Volkswagen neemt de GTX mee naar het evenement zodat je hem kan aanschouwen.

Toekomst?

Laat de Fire & Ice echter niet te snel links liggen. Volkswagen erkent dat hun knotsgekke speciaaltjes memorabel waren en dipt een teen in het water met deze ID.3 over of ze terugkomen voor in de toekomst. Er kan dus ruimte zijn voor gekke samenwerkingen in het ID-label.