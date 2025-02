Red Bull: “Ontslag Herbert absoluut de goede beslissing”

Red Bull teambaas Christian Horner geeft aan dat het ontslag van Johnny Herbert absoluut de juiste beslissing is.

Ooit volgde Johnny Herbert onze eigen Jos Verstappen op als F1 coureur bij Benetton. Daar werd de Brit net zo hard vermorzeld door Schumacher als onze landgenoot. Maar net als Perez later zou doen bij Red Bull langs Max Verstappen, liet Herbert zich iets minder snel gek maken. In plaats van zichzelf te forceren om Schumacher bij te houden met minder talent en misschien wel een minder auto, reed hij meestal gedegen naar de finish. Dat leverde hem iets meer succes en iets minder excursies in de grindbak op. Twee zeges in 1995 (in races waarin Schumacher uitviel) en nog twee podia datzelfde jaar achter winnaar Schumacher waren zijn deel.

Begin van het Red Bull team

Later won Herbert nog één keer in de koningsklasse. Namelijk in de knotsgekke regenrace op de Nürburgring anno 1999. Het zou de eerste en enige zege blijken te zijn van het Stewart team, dat een jaar later doorging als Jaguar en daarna werd omgedoopt tot Red Bull Racing.

Horner

Teambaas aldaar is vanaf het begin Christian Horner geweest. Die is niet bepaald gecharmeerd van Johnny. Herbert is namelijk een van de leden van de Britse pers die niet altijd positief is over Max Verstappen. Dit flakkerde op tijdens de Grand Prix van Mexico, waar Herbert een van de stewards was die Max straf gaf na zijn bijzondere moves jegens Norris.

Ontslag

Hoewel Herbert eind 2023 ontslagen werd door Sky Sports F1, geeft hij nog regelmatig zijn mening over de sport als ervaringsdeskundige. Zo ook destijds in Mexico. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Verstappen en Red Bull, die dit een vervaging van verschillende rollen vonden. Als je zo’n heldere persoonlijke mening hebt, kan je niet fungeren als scheidsrechter, was de mening van het team.

Maxico

Hoewel de acties van Max in Mexico wat betreft uw bescheiden verslaggever helder over het randje waren, is het punt van Red Bull natuurlijk moeilijk te weerleggen. Zelfs als de scheidsrechters in de F1 bijzonder genoeg ‘onbezoldigd’ zijn. Bekend is dat twee teams (goh) hebben geklaagd bij de FIA over deze dubbele pet van Herbert. En de FIA heeft Johnny nu ‘ontslagen’ als steward. Volgens Horner, absoluut de juiste beslissing:

Well, firstly, absolutely nothing to do with Max, but absolutely the right decision. You cannot have stewards working in the media. You don’t have it in the Premiership. You don’t have any other form of professional sport. It’s totally inappropriate. You’re either on the sporting regulatory side or you’re on the media side. You can’t have a foot in both camps.

Inappropriate

Nu weet Horner natuurlijk precies van inappropriate is en de opmerking dat het niet over Max gaat, geeft aan dat het over Max gaat. Maar ja, de logica hierachter kan je desalniettemin niet ontkennen dunkt ons. Goede zaak dit, of krijgt Max als de gekroonde koning van de F1 inmiddels een beetje te veel macht op deze manier?