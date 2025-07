Liverpool-speler Diogo Jota komt om bij crash met Lambo

Een tragisch ongeval ongeval kostte Jota en zijn broer het leven.

We houden het graag luchtig op deze site, maar vandaag hebben we toch een zeer triest bericht. Een crash met een Lamborghini heeft Diogo Jota, die voetbalt voor Liverpool en het Portugees elftal, het leven gekost. Jota is slechts 28 geworden. Ook zijn 26-jarige broer André Silva liet het leven bij het ongeval.

Het drama voltrok zich eerder vandaag in de Spaanse provincie Zamora. Diogo Jota reed samen met zijn broer in een Lamborghini op de A52 . De auto kreeg een klapband, raakte van de weg en vatte vlam. De twee broers waren niet meer in staat om uit de auto komen en zijn ter plekke overleden.

Op beelden van de nasleep is te zien dat de vangrail zwaar beschadigd is, dus de crash moet met (zeer) hoge snelheid zijn gebeurd. Van de auto is bijna niks meer over. Alleen een velg verraadt nog dat het om een Lamborghini Huracán ging.

Wat het ongeval extra tragisch maakt is het feit dat Diogo Jota nog geen twee weken geleden getrouwd is. Hij laat een vrouw en drie kinderen na.