Wegens gebrek aan succes verlengd: sloopsubsidie 020

Je krijgt nu zelfs geld om je benzineauto te laten slopen.

Zoals je weet ben je niet meer welkom met een vieze diesel in de Amsterdamse binnenstad. Toch vervelend als je een ondernemer bent met een dieselbus. Maar gelukkig komt Amsterdam je tegemoet: je krijgt €1.500 slooppremie voor je bus! Klinkt dat een beetje magertjes? Dat is het ook.

De gemeente Amsterdam had in totaal €2 miljoen uitgetrokken, voor zowel bedrijfswagens als personenauto’s. Deze subsidie werd in oktober 2023 beschikbaar en zou eigenlijk 30 juni 2025 (afgelopen maandag dus) aflopen. Deze subsidie wordt nu echter verlengd.

De subsidie is niet verlengd omdat het zo’n daverend succes was. Integendeel: de pot is nog lang niet op. Voor personenauto’s is nog 49% van de subsidie over en voor bedrijfswagens nog 34%. Er is dus een stuk minder animo dan ze verwacht hadden in Amsterdam.

Om de pot leeg te maken wordt de subsidie nu dus verlengd tot eind 2026. Daarnaast wordt de subsidie uitgebreid. Niet alleen diesels, maar ook auto’s met andere brandstoffen komen in aanmerking (tot Euro 3). De bedragen zijn nog steeds hetzelfde: €1.500 voor bedrijfswagens en €1.000 voor personenauto’s.

“Vraag onze sloopsubsidie aan en laat uw auto slopen. Grijp uw kans, want op is op,” zo luidt de boodschap van de gemeente Amsterdam. Best grappig, want zo hard gaat het niet met de subsidie. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het pot morgen opeens leeg is.

De sloopsubsidie is in ieder geval wel een groter succes dan de ‘klushub’, waar ondernemers over kunnen stappen op een elektrische scooter of een Biro. Hier hebben slechts drie bedrijven gebruik van gemaakt…

