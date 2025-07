M2 CS pakt een discutabel ‘Ringrecord

Op dit record valt het een en ander af te dingen.

Als je geen ‘Ringrecord hebt als sportieve auto tel je natuurlijk niet mee. Daarom moet iedereen kost wat kost een ‘Ringrecord pakken, desnoods in een hele specifieke categorie. Zo pakte de Volkswagen Golf GTI 50 Years onlangs het ‘Ringrecord voor het snelste productiemodel van Volkswagen. Daarmee hebben ze in ieder geval geen concurrentie van andere merken.

Nu is BMW ook op recordjacht geweest met de nieuwe M2 CS, die onthuld werd op Villa d’Este. Met 530 pk is dit een serieus kanon. Daarnaast weegt de auto 30 kg minder en levert de ducktail extra downforce. Allemaal mooi meegenomen op de Nürburgring.

BMW bracht hun Nordschleife-specialst Jörg Weidinger in stelling om een snelle rondetijd te noteren. Hij zette een tijd van 7:25,5 op de klok. Een mooie tijd, maar toch beduidend minder snel dan die M4 CSL. In die auto klokte Weidinger een tijd van 7:18,1. Daarmee is het in ieder geval niet de snelste BMW op de ‘Ring.

Toch claimt BMW een nieuw record, namelijk dat van de “snelste compacte auto”. Dat is alleen een beetje discutabel, want wat is een compacte auto? Een Cayman GT4 RS is compacter dan een M2, en die noteerde met Manthey-pakket een tijd van minder dan 7 minuten…

Een Cayman telt dus blijkbaar niet mee, en verder heeft de M2 weinig concurrentie. Op die manier is het niet zo moeilijk om een ‘Ringrecord te pakken. Maar goed, BMW bouwt ten minste nog compacte coupés. Dus weet je wat? Het record is ze gegund.