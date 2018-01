Loeihete hatch: Ford stuurt deze Red Bull bom naar het WRC

Wat heb jij grote wielkasten.

Op het nieuwe F1-seizoen moeten we nog even wachten, maar de mannen in de hoogste klasse van de rally-sport staan alweer te trappelen om van kiet te gaan. Eind deze maand staat de 86ème Rallye Automobile de Monte-Carlo op de kalender. Helaas zal negenvoudig kampioen Sébastien Loeb niet aan de start verschijnen. De veteraan maakt dit jaar een comeback in het WRC, maar zal alleen uitkomen in de rally’s van Mexico, Corsica en Spanje.

Loeb’s ‘opvolger’ en titelverdediger Sébastien Ogier daarentegen zal wel starten en wel in bovenstaande Ford Fiesta WRC. Overigens top tip: zou je het wel leuk vinden dat je kind later coureur wordt, noem ‘m dan Sebas. Loeb, Bourdais, Vettel, Buemi, Ogier, er komt simpelweg geen einde aan die Sebassen in de hogere regionen van de autosport. Maar dat terzijde.

Ogier is inmiddels ook alweer vijfvoudig wereldkampioen. Vier van die titels sleepte hij binnen voor Volkswagen, maar vorig jaar deed hij het in de Fiesta van M-Sport. Knap, want dit semi-fabrieksteam moest het opnemen tegen de voledige fabrieksteam van Hyundai, Citroën en Toyota.

Dit jaar zal de concurrentie waarschijnlijk wederom van die drie merken komen, maar gelukkig voor iedereen die fan is van de Blue Oval en/of Ogier, mag M-Sport zich dit jaar verheugen op extra steun van de fabriek. Wellicht aangespoord door het succes heeft Ford de banden met het privateer-team nog eens extra aangehaald. Aan monnie zal het ook niet liggen, daar Red Bull nog steeds prominent op de auto aanwezig is.

De Fiesta is voorzien van een 1.6 liter grote turbotor die er 380 pk uitschopt. De pk’s worden uiteraard door middel van een plethora aan differentiëlen en een sequentiële zesbak naar alle vier de wielen overgebracht. We denken dat het een kwestie van tijd is voordat de PR-goeroe’s van Red Bull een keer Max en Daniel in zo’n ding zetten, niet?