Historie: BMW won ooit een WK Rally met de E30 M3

Welke model auto heeft in totaal de meeste races gewonnen? Het is waarschijnlijk de Porsche 911, maar we vermoeden dat de BMW M3 ook hoge ogen gooit in deze categorie. De M3 haalde klinkende overwinningen in zo’n beetje alle Touring Car klasses. In ieder geval in al diegene die ertoe doen. Één keer behaalde BMW met de M3 ook een overwinning in de hoogste klasse van de rallysport. Het was in 1987, exact een jaar nadat het levensgevaarlijke Group B-feest definitief in de ban werd gedaan.

Toegegeven, het hielp mee dat veel teams hun plannen voor het seizoen om moesten gooien. De fabrikanten die hun vuurspuwende Group B monsters aan de kant moesten schuiven, waren veelal al bezig met de ontwikkeling van Group S bolides. Ondanks dat deze veel minder pk’s (300) mochten hebben dan hun voorgangers, waren dit serieuze apparaten.

Waar er van de Group B auto’s nog 200 straatauto’s gebouwd moesten worden om de auto’s te homologeren, was dit bij de Group S wagen beperkt to 10 stuks. Fabrikanten konden daarmee flink losgaan met exotische materialen en ontwerpen die met praktisch nut niks te maken hadden.

Sommige auto’s waren al zo goed als af, zoals de Lancia ECV en de Toyota 222D. Pas vele jaren werd officieel bekend dat ook Audi bezig was met zo’n kanon, namelijk de Audi Sport Quattro RS002. Maar helaas, mede door de gruwelijke en dodelijke crash van Henri Toivonen in de ‘Tour de Corse’ van 1986, zette de FIA een dikke streep door de Group S. Vanaf 1987 zou er alleen met Group A’s gereden mogen worden.

Dat wil niet zeggen dat er in 1987 slechts koekenbakkers in makke lammeren aan de start verschenen. Verre van zelfs. Lancia Martini zette een paar Delta HF’s in voor onder andere Juha Kankkunen, Miki Biasion, Markku Alen en Mikael Ericsson. Audi Sport deed mee met Hannu Mikkola en Walter Röhrl in de 200 Quattro. Ford zette onder andere Carlos Sainz sr., Stig Blomqvist en Ari Vatanen in een Sierra RS Cosworth. Renault deed mee met ‘good old’ Jean Ragnotti en François Chatriot. Daarnaast waren er nog fabrieksteams van Toyota, Volkswagen en Mazda.

Maar dat is nog niet alles! Om een blubberdik startveld te krijgen, werden de fabrieksinschrijvingen net als nu aangevuld met privé teams. Één daarvan was het Rothmans BMW Motul team, dat BMW M3’s inzette gerund door Prodrive. De achterwielaangedreven M3’s hadden op gravel en sneeuw geen schijn van kans tegen de veelal vierwielaangedreven toppers van de concurrentie. Maar in de Rally van Corsica kon de Bimmer zijn vermogen van zo’n 280 tot 300 pk wél overbrengen op het asfalt.

Mede doordat het team werd gesponsord door het Franse Motul, zat Fransman Bernard Béguin achter het stuur. Het gaat te ver om deze man te betitelen als een ‘gentleman driver’, maar een enorme topper was hij niet. Gelukkig compenseerde Bernard dit gemis met wat James May zou omschrijven als sensible hair.

In Corsica kon Béguin echter behoorlijk goed uit de voeten. Dat had hij in 1985 al bewezen door derde te worden in een -jawel, daar heb je ‘m weer- Porsche 911. Bij de ‘Tour de Corse’ van 1987 kwam alles samen voor Bernard en zijn navigator Jean-Jacques Lenne. Niet omdat iedereen rond hen heen uitviel, maar gewoon omdat ze zelf de snelsten waren. Béguin won de rally voor twee fabrieks-Lancia’s van Loubet en Biasion, twee fabrieks-Renaults van Ragnotti en Chatriot, de andere E30 M3 van het team in handen van de Belg Marc Duez, Carlos Sainz, Didier Auriol, Alain Oreille en Laurent Poggi.

Voor zowel BMW als voor Bernard zou het uiteindelijk bij deze ene overwinning in een WK Rally blijven. Maar gelukkig hebben we de beelden nog!