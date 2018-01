Deze enorme berg Porsches 964 kan de jouwe zijn

Let even goed op als je altijd al meer Porsches 964 wilde hebben dan vingers aan je handen.

Veilkoning RM Sotheby’s doet op 10 maart namelijk in een klap elf Porsche 964’s van de hand die deel uitmaakten van een verzameling. Helemaal eenkennig was de verzamelaar overigens niet: hij had ook nog een 911 Turbo flatnose uit 1989. Een G-model van net voordat de 964 op de markt verscheen dus.

De 964 was lange tijd niet erg geliefd onder 911-fans. De generatie werd gezien als een soort ‘tussenpaus’, die het gat overbrugde tussen zijn stoerder vormgegeven voorganger en gladde ronde opvolger. Je zou kunnen zeggen dat de 964 niet 80s genoeg is voor de jaren ’80, maar ook niet 90s genoeg voor de jaren ’90.

In de afgelopen jaren is de populariteit van de 964 echter flink gegroeid. Zeldzame exemplaren gaan over de toonbank voor astronomische bedragen. De échte liefhebber is waarschijnlijk het beste bediend met een Carrera 2 waarvan maar een koplamp werkt. Je weet wel, zo’n auto die je dagelijks kan inzetten. Maar mocht je het type zijn die liefst de allerduurste wil hebben, moet je even deze deze 964-bijbel lezen die collega @willeme ooit ingefluisterd kreeg door de geest van Ferdinand Porsche.

Óf je kan Sotheby’s natuurlijk de hele zwik uit handen nemen in Florida. Dan zit er altijd wel iets bij van je gading. Kost alleen wel wat, de geschatte opbrengst staat tussen haakjes:

Een 964 Carrera RSR 3.8 in Ferrari-kleur Yellow Fly (1.200.000-1.400.000 Dollar)

Een 964 Carrera RS 3.8 (1.500.000 Dollar)

Een 964 Turbo S Leichtbau

Een 964 Turbo S X83 Flachbau (EU spec flatnose, 500.000-650.000 Dollar)

Een 964 Turbo S X85 Flachbau (US spec flatnose, 600.000-800.000 Dollar)

Een 964 Carrera Cup (250.000-325.000 Dollar)

Een 964 Speedster (200.000-250.000 Dollar)

Een 964 Turbo 3.3 (200.000-250.000 Dollar)

Een 964 Turbo 3.6 (200.000-250.000 Dollar)

Een 964 Carrera RS (200.000-250.000 Dollar)

Een 964 Carrera RS America (200.000-250.000 Dollar)

Ik geloof dat @casperh je de Carrera RS zou aanraden (video). Maar je Will Smith in Bad Boys voelen met de Turbo 3.6 is natuurlijk ook aanlokkelijk. Wat zou jouw eerste keuze zijn?