LOL: politie in Monaco houdt Formule 1 Safety Car aan - Autoblog.nl

Op de vraag “enig idee waarom we u aan de kant zetten, meneer?” kon Formule 1 Safety Car bestuurder Bernd Mayländer goudeerlijk zeggen: “nee, ik heb geen idee.”

Om de baan weer even in je systeem te krijgen, wordt er voor een Grand Prix altijd even geoefend op het circuit. Voor de meeste coureurs valt dat onder de vrije trainingen, maar voor één coureur die al een goed aantal races meerijdt, mag dat er ook even buiten vallen.

Safety Car

We hebben het over Bernd Mayländer, die niet meedoet aan het kampioenschap voor punten, maar de Safety Car bestuurt. Dit seizoen is dat af en aan de nieuwe Aston Martin Vantage, dat is in ieder geval de Safety Car voor het Formule 1 weekend in Monaco.

Politie

Dat is geen verrassing, zo werken de Formule 1 en de Safety Car nou eenmaal. Het geinige verhaal vindt plaats wanneer Mayländer ook even de baan gaat verkennen, hoofdzakelijk om de radio te controleren. Je begeeft je technisch gezien dan op de openbare weg, al is het circuit wel afgesloten voor buitenstaanders. Desalniettemin is dan dus kennelijk ook de politie actief. De Monegaskische hermandad viel het dan ook op wanneer er een Aston Martin zonder kentekens zijn rondes deed in het rijke landje.

La policía de Mónaco detuvo a Bernd Maylander mientras hacía las vueltas de práctica por exceder el límite de velocidad 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/wevkugvD1D — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) May 19, 2021

Uitgelegd

In colonne wisten Mayländer en de agent op zijn motor de Safety Car in de Formule 1 pitstraat te krijgen. Daar werd het tafereel vastgelegd, zoals bovenstaand. Daar mocht Mayländer ook zijn verhaal doen en werd het duidelijk. De agent te motor heeft er later nog excuses voor aangeboden.

Eind goed al goed. Het risico van een stratencircuit werd dus pijnlijk duidelijk, al vragen we af hoe vaak dit in de toekomst nog gaat gebeuren. Het klinkt als een domme fout of miscommunicatie. Mayländer heeft in ieder geval weer wat te vertellen in de kroeg.