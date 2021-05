BMW belicht de M3 Compact die er nooit kwam - Autoblog.nl

Van het lelijke eendje werd geprobeerd een zwaan te maken, maar tot productie kwam het nooit voor de BMW M3 Compact (E36).

Een hete hatchback van BMW is helemaal niet zo’n oud concept. Er zijn wel equivalenten geweest van iets wat we heden ten dage zouden kunnen bestempelen als een hete hatchback, maar de 130i (E8x) was in zekere zin de eerste.

Hatchback

Tot de 1 Serie heeft BMW dus nooit een ‘echte’ hatchback gehad, niet in de klassieke zin van het woord. Sommige liefhebbers rekenen de eigenlijk-een-roadster-maar-toch-een-hatchback (Z3) M Coupé ook mee, maar de 1 Serie had ook twee wat meer directe voorgangers. De 1 Serie is namelijk in de basis een 3 Serie, maar dan iets kleiner. Dat doet denken aan waar BMW mee op de proppen kwam bij twee generaties 3 Serie (E36 en E46). De Compact.

Compact

De BMW 3 Serie Compact laat aan vele dingen blijken dat BMW wel iets onder de 3 Serie wilde hebben, maar geen zin had om een gloednieuwe hatchback te ontwikkelen. Wat dat betreft heeft deze eendagsvlieg wel wat aangewakkerd, want het zal niet toevallig zijn dat Mercedes met de C-Klasse Sportcoupe eenzelfde trucje toepaste. BMW ging echter na de 3 Serie Compact (E36) en diens gelijkwaardige en gelijknamige opvolger op basis van de E46 gewoon aan de slag met een hatchback, de 1 Serie dus.

We richten ons even op het origineel op basis van de E36. De Compact was een verkorte 3 Serie. Al zat de verkorting vooral achter de A-stijl, van voren is het ‘gewoon’ een 3 Serie. Op papier is dat bepaald geen slecht idee, want qua layout en motoren is het gewoon een 3 Serie. Achterwielaandrijving dus, en ruimte voor alle motoren die ook in de 3 Serie hebben gelegen. Die kwamen er niet overigens, voor powerliefhebbers hield het op bij zo’n 170 pk in de 323ti Sport. Dat was een marketingkeuze van BMW, want aan een poging ontbrak het niet.

M3 Compact

We zeiden het al: alle motoren van de E36 3 Serie passen in theorie in de BMW 3 Serie Compact: ook de S50B32 van de M3 dus. BMW experimenteerde daarmee in 1996. Er kwam een eenmalig prototype van een BMW M3 Compact, inclusief de dikke looks van de M3. Fun fact: dit is één van de eerste modellen van BMW M die de vier richting het midden geplaatste uitlaten in de achterbumper heeft, iets wat we later te zien kregen op de E46 M3.

De specs waren identiek aan de M3, zoals gezegd werd gebruik gemaakt van de opgewaardeerde S50B32 (de 3.2 liter grote unit) die 321 pk leverde. Een voordeel van de Compact als basis is het lage gewicht: BMW bespaarde meer dan 150 kilo ten opzichte van de reguliere M3.

Wendbaar

De verkorte basis heeft meer voordelen: de BMW M3 Compact sleept minder massa mee achter de achteras, wat de wendbaarheid ten goede komt. Overigens werd de M3 Compact bedoeld voor jonge klanten die gewoon de best sturende M3 wilde, zonder nonsens. Nou lijkt er ‘gewoon’ een 3 Serie dashboard in te zitten, maar ook die is afkomstig van een generatie eerder. Naast uiteraard harde, race-achtige Recaro-kuipen.

Lelijk eendje

Ondanks het relatieve succes van de BMW Compact, wordt hij vaak een beetje weggezet als het lelijke eendje van BMW. De M3 Compact bewijst hoe onterecht dat eigenlijk is. Stiekem staat hier gewoon een leukere versie van de M3. Ergens is het ook de spirituele voorganger van de M2, een recept dat nu aanslaat. Waarom BMW dacht dat het niet aansloeg in 1996? Dat zullen de paarse broeken van des tijds weten. Enfin, BMW belicht de M3 Compact nogmaals in onderstaande video.