Bijtelling betalen of iets anders rijden? Autoblog advies! - Autoblog.nl

Moet je bijtelling gaan betalen? Of kan het handiger zijn om een andere auto te gaan rijden voor de privé-kilometers?

Ditmaal kregen we een interessant bericht binnen van Rick. Hij zit namelijk met een behoorlijk dilemma. Het is een luxe-probleem, maar wel eentje waarin wij hem wellicht kunnen voorzien van wat advies. Nu rijdt Rik een Skoda Superb, maar die gaat eruit. De nieuwe auto van de zaak, een Hyundai Tucson, wordt binnenkort afgeleverd. Echter, als Rick privé gaat rijden met de Tucson, zal hij bijtelling moeten betalen. Daar wil de fiscus elke maand meer dan 400 euro voor krijgen.

Rick is dus even wat opties aan het afwegen wat nu de mogelijkheden zijn. Hij kan in het weekend en in de avonduren altijd de Tesla Model 3 van zijn vrouw pakken. En Rick heeft daarnaast óók nog eens een motor. Opties genoeg dus. Maar ja, wat als het regent en zijn vrouw met de auto en kinderen op pad is? En wat te doen met de vakanties? Het zou kunnen met de tesla, maar wil je met honderden andere Tesla’s in de rij staan voor een laadpaal om de paar 100 kilometer?

Dus wat moet Rick doen? Een auto kopen waarvan je weet dat ‘ie lang stil gaat staan? Of ga je bij al je familie en vrienden beunen om een auto te mogen lenen? Of kan Rick de 400 euro per maand beter sparen voor een leuke auto om na 4 jaar een echt leuke dikke auto te kopen?

Optie 1: huren voor vakantie

Kosten per vier jaar: € 12.000 (zonder benzine!)

Een dikke BMW huren voor een vakantie klinkt leuk, maar check even de prijzen. In het gunstigste geval ben je 2.500 to 3.000 euro kwijt voor een uiterst schrale BMW 520d. Dat zijn heel erg fijne reisauto’s, maar het is enorm veel geld. Zeker als je bedenkt dat je niet eens zo gek veel kilometers ‘vrij’ hebt. In veel gevallen kun je slechts 2.000 km rijden in 3 weken tijd. Doe zo’n vakantie keer vier en je hebt al te maken met 12.000 euro aan autohuur. 12.000!!!! Daar kun je bijna bijtelling van betalen.

Dan heb je wel een zeer nieuwe auto, maar zeker niet iets bijzonders. Een MPV als een Ford Galaxy is nauwelijks goedkoper en een 3 Serie is vrij krap. Dus een auto huren klinkt op papier leuk, maar is het op asfalt niet. Vergeet ook niet dat wanneer jij met de kinderen op pad gaat, dat ook het geval is met veel anderen. Die bijtelling die je bespaart, gaat dus bijna compleet op aan je huurauto. Zeker als je tussendoor nog een auto moet gaan huren voor wanneer de vrouw weg is met de Tesla.

Optie 2: bijtelling betalen

Het klinkt stom, want het is ‘zonde geld’. In Nederland zijn we fan van succes-belastingen en de bijtelling is daar eentje van. Maar vergeet niet dat je van het geld dat je betaalt aan bijtelling, eigenlijk nooit zo’n auto zou kunnen rijden. Voor 4.800 euro per jaar rijd je in een nieuwe Hyundai Tucson.

Over vier jaar is dat 19.200 euro omdat 150 fanatieke Hagenezen je geen auto van de zaak gunnen. Dát is op zich wel enorm veel geld en daar zou je prima een middenklasser van kunnen rijden. 20.000 euro betalen omdat je vier jaar in een Hyundai moet rijden van de zaak. Het kan alleen in Nederland.

Optie 3: bijtelling vermijdende auto

Daarom gaan we op zoek naar een goede vakantie-auto. We slaan de Porsche Cayenne meteen over. Natuurlijk, het is een geweldige auto. Maar het zijn wel de type auto’s waarbij je ineens voor grote kosten kan komen te staan. Het is een in Slowakije gebouwde auto met veel techniek aan boord. Er is een reden waarom ze zo goedkoop zijn.

Renault Laguna 2.0 16v Celsium (X91)

€ 6.950

2010

95.000 km

Als je echt verstandig wil doen, koop dan deze Laguna. En dan bedoelen we precies deze Laguna. Dit is waarschijnlijk de meest verstandige keuze die je kunt maken. Deze Laguna heeft nog een vrij eenvoudige atmosferische 2.0 viercilinder. Deze trekt niet de klinkers uit de straat, maar het is voldoende. De Celsium-uitvoering is compleet voldoende voor vakantie (wat heb je meer nodig dan cruise control, navigatie en een goed werkende airco?).

Voor 7 mille heb je een auto die relatief weinig verbruikt, niet zoveel kost in de verzekering en waarbij het onderhoud zeer betaalbaar is? Het is dit geval een vijfdeurs Berline, een stationwagon is voor een klein beetje meer ook wel te vinden. Misschien dat de afschrijving enorm is en je na vier jaar er maar 3.000 voor terug krijgt. Dan heb je alsnog slechts 4 mille afgeschreven. Daar heb je nog geen jaar aan bijtelling van de Tuscon voor. Met zo’n Renault ben je dan spekkoper, Je bent aanzienlijk goedkoper uit op deze wijze in plaats van bijtelling betalen.

BMW 525iA Touring High Executive (E61)

€ 12.950

2008

135.000 km

In plaats van een BMW huren, kun je er natuurlijk ook gewoon eentje kopen, uiteraard. Aanvankelijk wilden we een F11 aanbevelen, maar die zijn in Nederland nog redelijk prijzig. Daarnaast zijn die iets te vaak voorzien van een viercilinder. Een late E61 met zescilinder is uiteraard veel fijner. Deze generatie rijdt ook nog een stukje sportiever, zonder oncomfortabel te zijn, alhoewel het interieur niet zo fraai en ruim is als dat van zijn opvolger. Wel is er meer keuze.

Als je uit Duitsland gaat importeren is er nog veel meer mogelijk. Aangezien er nauwelijks rest BPM is met dit soort auto’s, is de keuze reuze. De prijs is wat hoger dan dan de beoogde 10 mille, maar de restwaarde voor BMW’s is vrij hoog. Dus ook over vier jaar staat er weer een koper te wachten. Ga voor een zo net mogelijk exemplaar met complete historie en zo minimaal mogelijk aantal eigenaren, in plaats van maximale inches voor de velgen en getinte achterlichten. Tip: de runflats vervangen voor normale banden doet een wonder voor het comfort aan boord.

Honda Legend 3.5 AWD (KB1)

€ 8.995 (Dld)

2008

140.000 km

Voor deze moet je wel even naar Duitsland gaan. In Nederland staan ze simpelweg niet te koop. Heel af en toe komt er eentje voorbij. Soms staan deze twee weken, soms staan ze zes maanden te koop. Bijna niemand weet wat een Honda Legend is, dus niemand zoekt er naar. In technisch opzicht zijn het zeer betrouwbare auto’s. Wat sowieso puik is en waar de Duitse automerken van kunnen leren: je hebt altijd een dikke motor (een 3.5 V6 met 300 pk), vierwielaandrijving en een zeer rijke uitrusting.

Met name dat laatste is erg prettig. Er bestaat niet zoiets als een Legend met stoffen bekleding en handmatige airco. De Legend is wel behoorlijk zwaar en lust best een slokje, aan de andere kant: je maakt weinig kilometers, dus het brandstofverbruik is niet van heel groot belang. De afschrijving is een beetje een dingetje.

Ford Galaxy Titanium 2.0 16v

€ 11.950

2010

115.000 km

Een auto die waarschijnlijk de laatste jaren enkel verkocht als huurauto. Vele Galaxy-occasions zijn vaak ex-huurauto’s. Voor iets meer dan tien mille vind je enkele exemplaren. De 2.0 motor met 145 pk is eigenlijk niet voldoende, maar in zo’n MPV pas je je rijstijl vrij snel aan. Daarbij is een eenvoudige atmosferische tweeliter verstandiger dan een complexe turbomotor.

Van alle MPV’s is het overigens wel de best rijdende. De wegligging en besturing is echt niet verkeerd voor het type auto. De ruimte in zo’n MPV is ongekend. Iedereen koopt een crossover ‘want dat is zo praktisch’. Nee, een Ford Galaxy: dát is pas praktisch.

Lexus RX300 (XU30)

€ 9.950

2006

170.000 km

In veel gevallen kunnen we een SUV of crossover niet aanraden. Je hebt enorm hoge gebruikskosten. Verzekering, onderhoud, wegenbelasting en verbruik zijn enorm hoog, zonder dat het leuke auto’s zijn in veel gevallen. De meest verstandige is deze Lexus RX300. Het leuke is dat Lexus op geen enkele wijze deze auto sportief heeft willen maken. Het is vooral een comfortabele auto die ontworpen is voor gebruik op asfalt. Het gewicht is relatief laag voor dit type auto.

De V6 is zeer soepel, evenals de bak. Echt snel is de RX300 niet, maar dat maakt niet uit. Het interieur is typisch luxe-Japans. Op zich niet verkeerd, maar een beetje plastiekerig. Wel zijn ze bijna allemaal rijk uitgerust. Latere versies met hybride aandrijving zijn sterker en zwaarder. Niet direct de moeite waard, lekker simpel houden. Goed voor de kosten.

YOLO: incourant slagschip voor € 5.000

Ja, eh, € 5.000!

ga op zoek naar écht obscure auto’s. Denk aan wagens als de Cadillac SRX, Mercedes R-Klasse, Chevrolet Equinox of Chrysler Pacifica. Je kunt ze voor een appel en een ei kopen. Soms heb je zelfs al een zeer redelijk exemplaar voor minder dan 5.000 euro. De auto’s zijn bijna niet te verkopen. Je kunt er veel geld mee besparen. Het grote nadeel is dat onderdelen in sommige gevallen bijzonder lastig kan zijn, zeker met de Amerikanen.

Ook hakken de verbruikskosten er stiekem wel in. Dat is het probleem met dit soort auto’s. Een hoog verbruik is prima in een sportsedan, maar niet in een inspiratieloos rijdende crossover. Maar toch, als je voor weinig een complete familieauto zoekt voor roadtrips en af en toe een privé-ritje, waarom niet?

