LOL! Schoolbus rijdt per ongeluk circuit op tijdens race

Een verkeerde afslag met bijzondere gevolgen.

Die grote gele schoolbussen blijven een typisch Amerikaans fenomeen, net als dat scholieren met een veel te grote tas op de rug tegen de wind in fietsend dat voor Nederland zijn. De chauffeur van deze bus heeft kennelijk ambities om in competitieverband te gaan racen. Het gele gevaarte werd tijdens een race voor het Amerikaanse Formule 4-kampioenschap het welbekende Circuit of the Americas in de buurt van Austin (Texas).

Gelukkig voor de lokale schoolkinders was de bus leeg op het moment dat de chauffeur de verkeerde afslag nam en pardoes het circuit op reed. Uiteraard werd de race naar aanleiding van het bijzondere voorval gestaakt met een rode vlag en alle F4-auto’s mochten terug de pits in totdat de bus van het circuit verwijderd was.

Uiteindelijk liep het verhaal met een sisser af en raakte er niemand gewond. Overigens zagen we al eens een vergelijkbaar geval. Enige jaren geleden reed een Volkswagen Polo tijdens een race het circuit van Brands Hatch op. Dat liep voor de bestuurder iets minder leuk af.