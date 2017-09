Man sloopt dikke BMW. Alwéér.

Sommige ontevreden klanten laten het er niet bij zitten, zoals deze Italiaan.

Mogelijk zegt de naam Hadi Pourmohseni je nog iets. Deze Italiaan was dermate ontevreden met de kwaliteit van de door hem geleasede BMW M6 uit 2008 en met de service van de dealer, dat hij de auto in 2013 voor de deur van de IAA met een hamer in elkaar sloeg. De video van dat opmerkelijke tafereel check je HIER.

Pourmohseni liet de auto opknappen om ‘m een jaar erop wéér in de fik te steken, ditmaal voor het hoofdkwartier van BMW in München. Om het af te toppen werd in 2015 nog door deze man een BMW Z3 in de hens gezet. Je zou denken dat de boodschap intussen wel duidelijk was, maar de Italiaan gaat dóór.

Onlangs zette de man een 7 Serie in de hens, wederom recht voor het hoofdkantoor van BMW in München. De brandweer moest eraan te pas komen om de Siebener te blussen en ook de politie kwam eraan te pas. Pourmohseni werd met handboeien om weggevoerd. De beste man gaat dóór met zijn acties, om maar duidelijk te maken dat hij het niet eens is met de kwaliteit van moderne BMW’s.