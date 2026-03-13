Oei: originele gebruiker van naam ‘Luce’ wil hem weer terug

Gaat Ferrari tegen de lamp lopen wat betreft de naam Luce, nu de originele gebruiker hem weer terug wil?

Een tijdje geleden namen we jullie mee in de wereld van namen die door twee compleet verschillende auto’s gebruikt worden. Aanleiding was het feit dat Ferrari weer iets bijzonders heeft bedacht voor hun eerste EV, de naam Luce. Dat is een wat generieke naam, maar deze heeft al eens op een auto geprijkt. Namelijk de Mazda Luce, een sedan die tot en met de jaren ’80 is gebouwd.

Namen vastleggen

Kan dat zo maar? Ja hoor. Autofabrikanten leggen namen meestal vast bij patentbureaus, zodat wettelijk vastgesteld wordt dat gebruik van dezelfde naam op een auto strafbaar is. Waarom het dan toch gebeurt kan meerdere redenen hebben. Vaak omdat namen te generiek zijn om vast te kunnen leggen, maar ook omdat patenten en trademarks een houdbaarheidsdatum hebben. Een goed voorbeeld hiervan is Ford met de GT40, waar de revival van de GT40 in 2005 eigenlijk ook zo zou gaan heten. Omdat Ford echter de rechten niet meer had, registreerde een bedrijf gespecialiseerd in GT40-replica’s de naam. Het opnieuw registreren van een naam is niet gratis en dus de moeite niet waard als je geen plannen hebt met een eeuwenoude naam.

Mazda wil Luce terug

Terug naar de Luce. De Mazda Luce ging in 1991 uit productie en een naam patenteren is meestal 20 jaar geldig. Aangezien Mazda al 35 jaar geen auto meer bouwt met de naam is de kans zeer groot dat het patent niet meer in handen was van de Japanners. Dus kan Ferrari vrij hun gang gaan. Denk je. CarExpert vond een patentaanvraag van Mazda waaruit blijkt dat ze weer patent hebben aangevraagd op de naam Luce. Let wel, dit betreft de Japanse markt.

Dat levert meerdere scenario’s op. Belangrijk om te weten is dat de patentaanvraag van Mazda voor Luce kwam na de onthulling van Ferrari. Waarmee je vrij snel zou kunnen zeggen: opgestaan is plaats vergaan. Toch gebeurt het vaker dat de originele gebruiker van de naam de rechten terug krijgt. Daarvoor hoeft er helemaal geen nieuwe Mazda Luce te komen. Andere opties, ook vaker voor gekomen, zijn dat Ferrari de naam enkel moet veranderen voor de Japanse markt. Een scenario waarin Ferrari Mazda een zak geld geeft puur om de naam te krijgen voor elke markt is mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Overigens is ook niet duidelijk of Ferrari de naam al heeft vastgelegd met een trademark voor de Japanse markt, waarmee het merk in theorie geen poot heeft om op te staan.

Het blijft lastig, al dat gehannes met namen. Of Mazda of Ferrari uiteindelijk met de naam Luce er vandoor gaat, dat moet blijken.