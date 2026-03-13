Deze tien EV’s importeren we het meest…

En deze tien EV’s sturen we het meest het land uit.
Wat was het leven vroeger simpel. Als je een nieuwe auto nodig had ging je naar de dealer in jouw dorp of stad en daar kocht je een nieuwe of gebruikte auto. Niks Marktplaats, op zijn best het plaatselijke sufferdje met advertenties van garages uit de buurt of je kocht een auto-advertentie blaadje bij het tankstation.
Nu zijn de mogelijkheden eindeloos. In Nederland is een nieuwe auto kopen gewoon te duur geworden, dus halen we de meeste auto’s inmiddels uit het buitenland. In januari legde de nieuwverkoop het af tegen de importcijfers en als we kijken naar februari dan is de kloof tussen nieuwverkoop en import verder gestegen.
Inmiddels is er maar liefst 35 procent meer import dan nieuwverkoop (67.653 versus 49.596). Ook de nieuwverkoop van elektrische auto’s is gedaald van 38 procent over heel 2025 naar 27 procent over de eerste twee maanden van dit jaar, aldus cijfers van Autotelex.
EV import top tien
Een goede reden om ook eens naar die import van elektrische auto’s te kijken. Ook daar heeft Autotelex cijfers van in zijn marktupdate van maart 2026. De nummer 1 hadden jullie natuurlijk al boven het artikel en hierboven herkend, de Fiat 500e. Dit is de volledige top 10:
|#
|Merk/Model
|Aantal import
|1.
|Fiat 500e
|204
|2.
|MINI Mini Electric
|164
|3.
|Tesla Model 3
|146
|4.
|Tesla Model Y
|135
|5.
|Volvo XC40
|110
|6.
|Audi Q4 e-tron
|92
|7.
|Hyundai IONIQ 5
|83
|8.
|Volkswagen ID.4
|66
|9.
|Polestar 2
|64
|10.
|Audi Q4 Sportback e-tron
|63
|Totaal:
|2.961
Export elektrische auto’s
Nou importeren we in Nederland niet alleen elektrische auto’s, we zetten er ook een heleboel over de grens. Vooral EV’s die onder gunstige voorwaarden zakelijk zijn ingezet zijn in Nederland niet allemaal meer te verkopen, dus gaan naar het buitenland. Dag subsidie. Dit is de top 10:
|#
|Merk/Model
|Aantal export
|1.
|Tesla Model 3
|1.371
|2.
|Volkswagen ID.3
|887
|3.
|Hyundai Kona
|411
|4.
|Polestar 2
|408
|5.
|Volkswagen ID.4
|394
|6.
|Kia e-Niro
|348
|7.
|Skoda Enyaq-iV
|302
|8.
|Audi e-tron
|245
|9.
|Volvo XC40
|229
|10.
|Ford Mustang Mach-e
|145
|Totaal:
|7.029
Interessant om te zien dat sommige modellen in beide lijstjes staan. Wel treurig om te zien dat veel auto’s waar de Nederlandse overheid in het verleden dik subsidie op heeft gegeven, nu de grens overgaan. Maar niet helemaal onverwacht toch?
Reacties
Johanneke zegt
Ik zeg exportverbod op de oude subsidiebakken.
Flutterbear zegt
Ik zeg verbod op verboden. Laat de markt lekker zijn werk doen. Stimuleer laadpalen en gebruik van een EV, niet bezit en zeker niet zoals bij de hypotheekrenteaftrek dat duurder ook meer subsidie oplevert.
B4R7 zegt
Als de markt lekker zijn werk zou doen zou niemand een EV rijden.
Johanneke zegt
Hmm ik heb om die reden een EV gekocht. Van rond de 225 euro per maand benzine (voor de prijzen van nu zelfs) naar zo’n 75 euro elektriciteit.
Usdriver zegt
Hoezo? Gewoon een grensheffing van de resterende levensduur/verwachte totale levensduur maal de gegeven subsidie.
Dat is ook nog EU proof.
Meestal is de subsidie in de vorm van lagere bijtelling en lagere mrb trouwens al beëindigd
Tom zegt
Nogmaals het bewijs dat de (r)overheid over de hele linie moet stoppen met subsidies. Subsidies werken marktverstorend.