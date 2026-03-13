Deze tien EV’s importeren we het meest…

En deze tien EV’s sturen we het meest het land uit.

Wat was het leven vroeger simpel. Als je een nieuwe auto nodig had ging je naar de dealer in jouw dorp of stad en daar kocht je een nieuwe of gebruikte auto. Niks Marktplaats, op zijn best het plaatselijke sufferdje met advertenties van garages uit de buurt of je kocht een auto-advertentie blaadje bij het tankstation.

Nu zijn de mogelijkheden eindeloos. In Nederland is een nieuwe auto kopen gewoon te duur geworden, dus halen we de meeste auto’s inmiddels uit het buitenland. In januari legde de nieuwverkoop het af tegen de importcijfers en als we kijken naar februari dan is de kloof tussen nieuwverkoop en import verder gestegen.

Inmiddels is er maar liefst 35 procent meer import dan nieuwverkoop (67.653 versus 49.596). Ook de nieuwverkoop van elektrische auto’s is gedaald van 38 procent over heel 2025 naar 27 procent over de eerste twee maanden van dit jaar, aldus cijfers van Autotelex.

EV import top tien

Een goede reden om ook eens naar die import van elektrische auto’s te kijken. Ook daar heeft Autotelex cijfers van in zijn marktupdate van maart 2026. De nummer 1 hadden jullie natuurlijk al boven het artikel en hierboven herkend, de Fiat 500e. Dit is de volledige top 10:

# Merk/Model Aantal import 1. Fiat 500e 204 2. MINI Mini Electric 164 3. Tesla Model 3 146 4. Tesla Model Y 135 5. Volvo XC40 110 6. Audi Q4 e-tron 92 7. Hyundai IONIQ 5 83 8. Volkswagen ID.4 66 9. Polestar 2 64 10. Audi Q4 Sportback e-tron 63 Totaal: 2.961

Export elektrische auto’s

Nou importeren we in Nederland niet alleen elektrische auto’s, we zetten er ook een heleboel over de grens. Vooral EV’s die onder gunstige voorwaarden zakelijk zijn ingezet zijn in Nederland niet allemaal meer te verkopen, dus gaan naar het buitenland. Dag subsidie. Dit is de top 10:

# Merk/Model Aantal export 1. Tesla Model 3 1.371 2. Volkswagen ID.3 887 3. Hyundai Kona 411 4. Polestar 2 408 5. Volkswagen ID.4 394 6. Kia e-Niro 348 7. Skoda Enyaq-iV 302 8. Audi e-tron 245 9. Volvo XC40 229 10. Ford Mustang Mach-e 145 Totaal: 7.029

Interessant om te zien dat sommige modellen in beide lijstjes staan. Wel treurig om te zien dat veel auto’s waar de Nederlandse overheid in het verleden dik subsidie op heeft gegeven, nu de grens overgaan. Maar niet helemaal onverwacht toch?