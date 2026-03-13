Formule 1 bij Apple overtreft alle verwachtingen

Een onverwacht huwelijk dat heel positief uitpakt!

Naast films en series is sport het nieuwe paradepaardje van veel streamingdiensten. Olympische Spelen bij HBO, bokswedstrijden op Netflix en nu Formule 1 op Apple TV. Deze strategische keuzes om sport te omarmen op streamingplatformen pakt goed uit. Zo ook F1 bij Apple.

We hebben er pas één F1-weekend opzitten en as we speak is het circus in Shanghai aan de gang. Maar nu al durft Apple uit te spreken dat de Formule 1 alle verwachtingen heeft overtroffen. Misschien waren de verwachtingen wel heel laag dan.

Hier in Nederland kijken we Formule 1 vooral via F1 TV of Viaplay. Maar in de Verenigde Staten was tv-netwerk ESPN de belangrijke schakel voor Amerikaanse kijkers. Apple nam de rechten van ESPN over en sinds dit seizoen is F1 ook te kijken via Apple TV.

Volgens Apple-topman Eddy Cue zijn de eerste cijfers namelijk bijzonder positief. De openingsrace van het seizoen, de Grand Prix van Australië, trok op Apple TV meer kijkers dan vorig jaar toen de race nog op ESPN werd uitgezonden. Dat zegt de Apple-topman in een exclusief interview met The Hollywood Reporter.

We moeten Cue op z’n woorden geloven, want Apple heeft geen exacte kijkcijfers vrijgegeven. ESPN meldde vorig jaar dat de Australische Grand Prix gemiddeld zo’n 1,1 miljoen kijkers trok. Dat was destijds al een record voor de race in de Verenigde Staten. Apple zit daar dus boven. Niet slecht.

Maar u kent het Nederlandse gezegde. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Op basis van een Grand Prix kun je onmogelijk spreken van een succesvolle investering. Wel van een goede start en dat is dus goed nieuws voor Apple. Mocht dit inderdaad zo het hele seizoen gaan, dan heeft Apple een goede gok gedaan door sport naar zijn streamingdienst te brengen.

Wen er maar aan. Sport en streamingdiensten is de toekomst. Niet zo gek ook, zeker gezien de ultra belangrijke Amerikaanse thuismarkt. Amerikanen ademenen sport, dat streamingcowboys dit nu wegtrekken bij de traditionele kabelbedrijven is een interessante ontwikkeling. Net als je denkt; hoe kunnen streamingdiensten verder groeien? Nou, zo dus.