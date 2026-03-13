Bugatti had 6 maanden nodig om deze Veyron SS WRC met hoge kilometerstand op te knappen

En natuurlijk is een hoge kilometerstand op een Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition relatief.

Is 70.800 een hoge kilometerstand? Op een oude Volvo V70 niet. Voor een Bugatti Veyron Super Sport World Record Edition is dat toch een deftig aantal. Dit is bovendien niet zomaar een WRC, voor zover dat een ding is.

Het gaat namelijk niet om een gewone productieauto, maar om een pre-serie ontwikkelingsmodel. Deze auto speelde een belangrijke rol rond de introductie van de Veyron Super Sport World Record Edition, het model dat in 2010 een topsnelheidsrecord neerzette van 431,072 km/u. Dat record maakte de Veyron destijds officieel de snelste productieauto ter wereld.

Dit specifieke exemplaar reisde na afronding van het testprogramma de hele wereld over. Hij werd gebruikt voor mediapresentaties, demonstraties voor klanten en allerlei internationale evenementen. Daarnaast diende de auto ook als testplatform voor de uiteindelijke productieversie van de Veyron Super Sport. Uiteindelijk belandde de auto in handen van een privéverzamelaar. Deze Veyron Super Sport World Record Edition maakt dus géén deel uit van de 450 geproduceerde exemplaren.

Bugatti Veyron restauratie

Na ruim 70.800 kilometer op de teller was het tijd om de auto een restauratie te geven. Dat klink wat raar voor zo’n lage stand en voor een relatief jonge auto, maar we hebben het over de zeer complexe Bugatti Veyron. En dan ook nog eens over een pre-productiemodel van de Super Sport World Record Edition.

De restauratie werd uitgevoerd door La Maison Pur Sang, het officiële heritage- en restauratieprogramma van Bugatti. Dat is in feite de afdeling waar het merk zijn eigen geschiedenis bewaakt. Ingenieurs, technici en vakmensen werken daar samen om oude Bugatti’s weer in exact dezelfde staat te brengen als toen ze de fabriek in Molsheim verlieten. Fabrieksnieuw, u kent het wel.

Binnenin werd het interieur volledig aangepakt. Het leer werd hersteld en opnieuw behandeld, de stoelen kregen hun oorspronkelijke vorm terug en ook het stuurwiel werd volledig gereviseerd. Zelfs stiksels werden waar nodig opnieuw gedaan. Bugatti liet niets aan het toeval over.

Aan de buitenkant werd het zichtbare carbon opnieuw afgewerkt en voorzien van een frisse blanke laklaag. De oranje lak werd opnieuw aangebracht zodat het contrast met het carbon weer net zo scherp is als toen de auto nieuw was. Tijdens de restauratie werden daarnaast enkele technische onderdelen gemoderniseerd. Omdat dit een pre-serie auto was, zijn bepaalde verouderde elektronica en onderdelen van het koelsysteem geüpdatet naar de uiteindelijke productiespecificaties van de Veyron Super Sport.

Nu begrijp je misschien beter waarom Bugatti zes maanden nodig had om deze Veyron Super Sport World Record Edition weer helemaal nieuw te maken. De plaatjes liegen er niet om: het resultaat mag er zijn!