Lorinser CLA 35 AMG maakt 45 bijna overbodig - Autoblog.nl

De Lorinser CLA 35 AMG is minder over de top dan de A45 AMG.

De Mercedes CLA motorenrange ziet er een beetje vreemd uit. Er is keuze uit een paar eenvoudige viercilinders van 1.33 liter (CLA 180 & 200) en 2.0 liter (CLA 250). Als je iets meer wilt, kom je terecht bij de CLA 35 met 306 pk. Dat is een tweeliter turbo met automaat en vierwielaandrijving. Nóg een stap hoger staat de CLA 45, deze heeft óók een tweeliter turbomotor met automaat en vierwielaandrijving, zij het met meer vermogen. Ook de CLA45S AMG maakt gebruik van deze layout.

Lorinser CLA 35

Dat lijkt dan niet echt wezenlijk andere hardware te zijn. Nu kun je overigens vrij weinig uitwisselen tussen de 35 en 45, maar gevoelsmatig is het een flinke stap qua prijs. Kun je niet beter een 35 kopen en dan deze iets kietelen? Dat is precies wat er gebeurd is met deze Lorinser CLA 35.

Vermogen Lorinser CLA 35

Met de Lorinser CLA 35 krijg je ook een beetje extra, maar zo zwaar over de top als AMG is het niet. Na de installatie van de Lorinser PowerModule, stijgt het vermogen van 306 pk en 400 Nm behoorlijk. Na de tuning bedraagt het maximale vermogen 340 pk en het koppel is zelfs 470 Nm.

Helemaal als je je bedenkt dat Sportservice Lorinser aan de conservatieve kant zit en vooral omdat betrouwbaarheid belangrijker is dan de laatste paar pk’s ergens boven in de range. Middels diverse sensoren meet de PowerModule constant de staat van de motor, zodat de belasting minimaal is.

Nieuwe RS12-velg

Daarnaast is deze Lorinser CLA 35 voorzien van een setje nieuwe wielen. Velgdesign is enorm persoonlijk en smaakgevoelig. Wat de een he-le-maal geweldig vindt, vindt de ander drie keer niets. Met deze wielen is dat niet anders. De Lorinser RS12 velg meet maar liefst 20 inch in diameter. De bicolor velgen zijn in elk geval niet fraai door hun eenvoud. De breedte van de flow-formed velgen is 8,5J en de ET-waarde is 38. Gelukkig zijn de klassieke velgen als de RS8 en RS9 ook nog leverbaar.

Prijzen

Prijzen hebben we ook voor je. De motortuning van de Lorinser CLA 35 kost 1.499 euro. Dat is inclusief een app waarbij je alle motor informatie kunt aflezen. Je kunt zelfs kiezen uit diverse rijmodi! Ten slotte de velg. Er is slechts één maat en per wiel betaal je 618 euro. Dat is inclusief btw, maar exclusief montage en oh ja, banden.