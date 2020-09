Mercedes-AMG CLA45S - rijtest en video - Autoblog.nl

Een monster verpakt in een chique koets. Maak kennis met de Mercedes-AMG CLA45 S tijdens de rijtest.

Enigszins verwarrend is de line-up bij Mercedes-Benz inmiddels wel. Het aantal carrosserie varianten is de 30 inmiddels ruim gepasseerd en er zijn modellen die heel erg op elkaar lijken. Toen Mercedes-Benz de CLA lanceerde, omschreven we het als een A-klasse met een kont. Verwarrend genoeg levert naast deze (nieuwe) CLA inmiddels ook de A-klasse limousine. Er zijn een paar verschillen, maar voor nu is er maar één belangrijk: alleen de CLA is te krijgen als 45. De hatchback is overigens ook te krijgen als A45 AMG die we ooit ook testten.

Het meeste vermogen

De vorige generatie CLA45 pompte er al 381 pk uit, maar we hebben inmiddels wel door hoe AMG bepaalt hoeveel pk een nieuw model moet krijgen. De concurrentie moet in ieder geval verslagen worden. AMG maakte het zichzelf niet makkelijk door vast te houden aan het bekende recept van de twee liter viercilinder. Met een beetje meer slagvolume is er makkelijker meer pk’s uit te peuren.

Uiteraard is het blok voorzien van een (enkele) twinscroll turbo waarbij de turbinebehuizing is onderverdeeld in twee stroomgedeelten. De poorten in het uitlaatspruitstuk zijn eveneens gescheiden, waardoor de verbranding in de afzonderlijke cilinders geen negatieve invloed op elkaar hebben.

Vergeleken met de AMG 35 modellen is het motorblok 180 graden gedraaid. Het inlaatsysteem zit nu aan de voorkant, de turbo en het uitlaatspruitstuk aan de achterzijde. Het zorgt er voor dat de benodigde lucht een kortere afstand hoeft af te leveren met minder verstoringen.

Net als bij de AMG GT63 4-door coupé (spots hier) krijgt de turbo rollagers die de mechanische wrijving verminderen. De turbo reageert daardoor sneller en kan een hoger maximum toerental draaien: 169.000 toeren per minuut. Dankzij een elektronisch geregeld wastegate kan de turbodruk nog nauwkeuriger worden geregeld. Maximaal levert de turbo 2.1 bar aan boost.

Het resultaat is verbluffend: uit een 2.0 litertje halen de tovenaars van AMG niet alleen 500 Nm aan koppel (+25), maar ook 421 pk. Dat is een specifiek vermogen van 211 pk per liter, een record. Dit zijn overigens de waardes voor de CLA45S, de reguliere CLA45 heeft 387 pk, nog steeds geen kattenpis. Af fabriek kapt de CLA45S de lol pas af bij 270 km/u, voor het reguliere model moet daarvoor het optionele AMG Driver’s Package worden gespecificeerd. Tijdens de rijtest van de Mercedes-AMG CLA45S konden we de topsnelheid niet uitproberen, maar hij zal het best halen.

Sprintkoning

Met de draaiknop tussen de spaken van het stuur kies je voor een AMG-rijprogramma Race of Sport+. Daarna linkervoet op de rem, en met de rechtervoet stamp je het gas volledig in. Op het display voor je verschijnt de aanmoedigingstekst: “Race Start”. Zodra je de rem los laat, breekt ook de spreekwoordelijke hel los. Gezien de vierwielaandrijving doet de bak geen clutchdump om met rokende banden te vertrekken. De AMG Speedshift DCT 8G transmissie zorgt voor koppelingsslip bij wegrijden en ramt de vervolg versnellingen er hard in. Het extra momentum zorgt er blijkbaar voor dat de sprinttijd nog scherper kan. De CLA45S doet er dan ook exact 4 seconden over om de 100 te bereiken.









Driftkoning

Waar we de A35 AMG erg mooi en erg fijn vonden, bekroop ons toen het gevoel dat het nog wel wat spannender kon. Een boost van 115 pk is al aardig, maar de belangrijkste verschil is de vierwielaandrijving. De marketiers gaven het de naam AMG Performance 4Matic+ met AMG Torque Control. De truc zit hem in die laatste term die gaat over het achtersasdifferentieel, waar we helemaal fan van zijn geworden. Het achterdiff heeft twee elektronisch bestuurde lamellenkoppelingen die beide zijn verbonden met een aandrijfas achter. Het aandrijfvermogen kan niet alleen volledig variabel worden verdeeld tussen de voor- en achterwielen, maar ook tussen het linker- en rechterachterwiel. En dat biedt mogelijkheden….

Standaard op de S, maar ook onderdeel van het AMG Dynamic Plus pakket is de driftmodus. We kenden het al van de Focus RS en bij de CLA45 is het nog leuker. Zoals dat gaat, probeer je eerst eens uit wat de Drift modus precies doet. Feitelijk stuurt de CLA45 dan veel meer power naar het buitenste achterwiel, want als die grip verliest, dan ga je lekker glijden. Overigens in Race en Sport+ voel je ook al dat de CLA45 veel meer van het koppel naar de achteras stuurt. Eindelijk, want dat was de makke van de 45 AMG modellen dat ze best wel een beetje onderstuurd waren.

Eenmaal geproefd aan de verboden vrucht, is er niet meer vanaf te blijven. De rest van de dag brachten de CLA45 en ik door in de driftmodus. Het nadeel daarvan is wel dat het ESP volledig uit moet staan, je moet het dus wel echt helemaal zelf regelen. Toch bleek tijdens de rijtest van de Mercedes-AMG CLA45S dat dat best te doen is. Als je echt niet tegenstuurt ga je wel de mist in, maar het gaat allemaal wel veel gemoedelijker dan bij een achterwielaandrijver.

Fantastisch interieur

Waar de CLA ook punten scoort is het interieur. Het lullige fotolijstje met het COMAND systeem van de vorige generatie is gedumpt voor twee fraaie aaneengesloten schermen. Op die schermen toveren ze dan weer veel gave dingen, zoals een augmented reality weergave van het navigatiesysteem. In de stad worden op het scherm beelden van de frontcamera getoond waar overheen pijlen van de te volgen route worden getoond. Het ziet er cool uit en het werkt goed. Tijdens de rijtest van de Mercedes-AMG CLA45S bleek dit wederom een mooie toevoeging.

Specifiek voor AMG is AMG TRACK PACE die bij het rijden op het circuit permanent meer dan tachtig gegevens kan vastleggen, zoals snelheid en acceleratie. Ronde- en sectortijden worden ook vastgelegd en de respectievelijke afwijking van de referentietijd worden in het rood of groen weergegeven.

Lawaaiig en hard

Dat klinkt bijna als verkoopargument, maar dat is het nu even niet. Ook in de Comfort stand is de demping nog best stevig, wat wellicht ook wordt verergerd doordat de stoelen ook vrij hard zijn. Voor lange afstanden zou je net iets meer souplesse en verwennerij willen. Voor het uitlaatgeluid geldt hetzelfde. De achttraps DCT bak houdt op de snelweg de toeren (erg) laag en dan is de CLA45 behoorlijk stil. Doordat de versnellingen erg lang zijn, schakelt de bak zo’n beetje altijd terug als je wilt versnellen. En dan is die er meteen. De brom in de uitlaat, op het randje van wat leuk is voor lange afstanden. Het vreemde is dat met een kleppensysteem in de uitlaat dit helemaal niet nodig zou moeten zijn.

Prijs en conclusie

Met het Nederlandse belastingsysteem zijn de prijzen van dit soort auto’s niet meer zo heel erg grappig. De Nederlandse dealer vraagt 93.295 euro voor de CLA45S, Belgen besparen zo’n 20 mille op deze prijs. De enige echte concurrent is de RS3 Limousine. Die klinkt veel gaver, maar stuurt saaier. Kortom verhuizen is een optie, vooral omdat de CLA45S stiekem erg leuk is.