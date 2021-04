Lorinser GLS is minder fout dan het origineel - Autoblog.nl

De Lorinser GLS-behandeling geeft de auto iets stoers en doelmatigs. Iets dat bij het origineel een beetje mist.

De Mercedes GLS is een meesterlijk stukje techniek. Het is een enorm appraat waarmee je elke milieuramp kunt overleven. Dat je ‘m hoogstwaarschijnlijk ook gecreëerd heb met dit rijdende containerschip laten we even in het midden. Het is namelijk ook een nogal foute auto geworden in de tussentijd. De ‘oude’ GLS en daarvoor GL hadden nog iets functioneels. Dat waren enorme auto’s en je zal de ruimte maar nodig hebben.

De nieuwe GLS is een beetje protserig, zeker als je ‘m als Maybach bestelt. Voor de Lorinser GLS focust de Duitse tuner zich juist meer aan de onderkant van het gamma. Het gaat om ‘PowerModules’ voor de Mercedes GLS350d en GSL400d. Dat zijn beide drieliter zes-in-lijn turbodiesels.

In het geval van de GLS350d stijgt het vermogen van 286 pk naar 319 pk. Het koppel gaat ook omhoog, van 600 Nm naar 690 Nm. Dat zijn bijna de waarden van een GLS400d. Maar uiteraard kun je de GLS400d ook voorzien van een smakelijke PowerModule. Dan gaat het vermogen van de Lorinser GLS van 340 pk omhoog naar 364 pk. Het koppel stijgt van 700 Nm naar 773 Nm. In beide gevallen gaat het om een bescheiden winst en dat voor een prijs van 1.499 euro. Wat is er aan de hand?

Gezien het feit dat Lorinser ook een Mercedes dealer is, zitten ze liever aan de veilige kant van wat haalbaar is. De hogere prijs is ook simpel te verklaren, de ontwikkelingskosten zijn in het begin altijd het hoogst. Als een auto wat ouder wordt zijn er vaak al heel veel tuningsetjes verkocht, waardoor de prijs iets lager kan. Zoals in een restaurant betaal je niet zozeer en alleen voor het vlees, dan wel de bereiding ervan. Daarbij, de meeste GLS eigenaren hebben waarschijnlijk een redelijk budget tot hun beschikking.

Dan de velgen. Bij het zien van de foto’s dachten we dat het ging om piepkleine wieltjes. Wat blijkt: de Mercedes GLS is dermate gigantisch dat je beeld van ‘klein’ verandert. Het zijn namelijk gewoon enorme velgen van 10 inch breed en 22 inch in diameter. Er zijn studenten in Utrecht die het met minder ruimte moeten doen.

Op de foto’s zijn de Lorinser RS 9-velgen uitgevoerd in het matzwart, maar je kunt ze ook in het zilver bestellen. De prijs is 1106.70 euro, per stuk uiteraard. Dus als je een donkerblauwe GLS400d bestelt met chocoladebruin leer en aluminium RS 9-wielen, met Lorinser chip, heb je net even wat meer, zonder dat het rammend ordinair wordt.

Alle onderdelen voor de Lorinser GLS zijn per direct te bestelle via hun website.