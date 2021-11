Brabus 800 Maybach GLS zou verboden moeten worden

Nee, meer ‘asobak’ dan de Brabus 800 Maybach GLS gaat het echt niet worden.

Sinds kort heeft Mercedes een nieuw idee op de markt. Wat nou als je mee wil doen aan de SUV-hype, maar meestal voor een Maybach gaat? Dan krijg je zoiets als de Mercedes-Maybach GLS. Het laatste woord in luxe en opulentie. Het enige waar je vrede mee moet hebben is dat het echt een luxeauto is. AMG gaat hun vingers niet branden aan een opgevoerde motor in je Maybach GLS.

Brabus 800 Maybach GLS

Gelukkig hebben we altijd Brabus nog. Maybach en AMG gingen namelijk ook al niet samen bij de S-Klasse, maar Brabus heeft besloten dat het best kan met de 900 Rocket. Dat recept wordt nu ook toegepast op de SUV-S-Klasse met de Brabus 800 Maybach GLS.

Het exterieur is wat we wel gewend zijn van Brabus inmiddels. De Brabus 800 Maybach GLS rolt op 24 inch(!) Brabus Monoblock M-velgen die in dit geval “Platinum Edition” heten. Alles wat op de normale GLS Maybach chroom is, is op de Brabus “Shadow Chrome”: zwart en donker dus. Ook heeft Brabus zitten klooien met de luchtvering, waardoor de auto tot wel 25 millimeter verlaagd kan worden.

Interieur

Voor het interieur van de Brabus 800 Maybach GLS moet je je even schrap zetten. Beeld je even een regulier Maybach-interieur in. Crèmekleurig, ruitjespatronen, lekker comfortabele zetels en dat soort werk. Op zich blijft Brabus bij het meeste daarvan, behalve dan de kleur.

Behalve dan dat het interieur knaloranje is! De Brabus 800 Maybach GLS is volledig bekleed in het oranje. Het ruitjespatroon en de lekkere stoelen zijn wel gebleven, maar de inleggen zijn allemaal in koolstofvezel. Zo krijg je toch nog een sportief gevoel van binnen. Het schreeuwt wel een beetje, maar misschien is dat juist een perfecte balans met het zwarte exterieur.

Power

De naam bij een Brabus verraadt altijd welke cijfers er op papier komen te staan en in het geval van de Brabus 800 GLS is dat niet anders. De 4.0 Biturbo V8 levert nu 800 pk en 950 Nm. De superdeluxe GLS sprint naar 100 in 4,5 seconden en de lol houdt op bij 300 km/u. Dat laatste heeft Brabus bepaalt middels een limiet.