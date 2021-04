Wat is Lamborghini nu weer van plan?! [video] - Autoblog.nl

Er zit weer een nieuw model van Lamborghini in het verschiet, dit keer van Squadra Corse.

Met de Huracán, Aventador en Urus heeft Lamborghini een keurig overzicht. Ga je verder kijken en haal je alle speciale uitvoeringen en concepts van de afgelopen jaren erbij is het een heel ander verhaal. Logisch, vanuit het perspectief van een exclusief automerk. Plak er een speciaal labeltje op en het levert meer geld op dan een ‘gewoon’ model, of dat nu Lamborghini is of een andere fabrikant van supercars.

In dat kader kunnen we ons opmaken voor weer een speciale Lambo. Lamborghini Squadra Corse, de racetak van de Italiaanse autofabrikant, heeft een teaser video naar buiten gebracht met de aankondiging van een nieuw model. Het is moeilijk te beschrijven waar we naar zitten te kijken. Vermoedelijk gaat het om een exclusieve racer voor op het circuit. Zeker omdat de boodschap van Squadra Corse komt kun je iets verwachten dat niet de openbare weg als eindbestemming heeft.

Mogelijk gaat het om de meest extreme Huracán die we tot op heden gezien hebben. Als het geen straatlegaal model is, heeft Squadra Corse veel meer vrijheid om te spelen qua design en aerodynamica. Je hebt immers geen strenge regelgeving die normaal gesproken wel gelden voor een straatauto.

Shedding light on the newest motorsport car. Without a shadow of doubt, it’s going to be an unprecedented experience. Racing your way soon. Lamborghini Squadra Corse

Binnenkort kunnen we meer verwachten. Nog even geduld voor dit nieuwe model, aldus Lamborghini Squadra Corse. We gaan het zien!