Lotus Emira GT4 heeft tankinhoud van 96 liter!

De Lotus Emira GT4 is het ultieme rijdende kantoor, nietwaar?

Lotus is niet nooit al te scheutig met nieuwe modellen. Onlangs is de Emira geïntroduceerd. Dat is de eerste compleet nieuwe Lotus in meer dan 10 jaar tijd. In 2008 werd de Evora geïntroduceerd. Daarvoor duurde het ook 16 jaar (met de Elise). Kortom, als er een nieuwe Lotus is, worden wij petrolheads altijd een beetje blij.

Uiteraard gaat Lotus het Emira-concept helemaal uitmelken. Dus met een hele hoop uitvoeringen, verschillende motorvermogens, luxe-niveau’s en ga zo maar door. De eerste variant is deze Lotus Emira GT4. Het is helaas geen Cayman GT4-concurrent.

Lotus Emira GT4

Nee, de Lotus Emira GT4 is een raceauto voor de, jawel, GT4-klasse. De auto die je op de afbeeldingen ziet is officieel nog een concept. De auto is ontwikkeld door niemand minder dan de RML Group van Ray Mallock.

De motor is een 3.5 liter V6, die mede dankzij een mechanische compressor goed is voor 400 pk. Deze krachten worden via een sequentiële xTrac-transmissie overgebracht naar de achterwielen. De standaardversie weegt zo’n 1.400 kg, maar RML Group is er trots op dat de Lotus Emira GT4 minder dan het beoogde gewicht van 1.280 kilogram weegt.

96 liter tank

Naast de nodige gewichtsreductie, is er ook sprake van een toename van gewicht. Denk bijvoorbeeld aan de rolkooi (FIA-gecertificeerd, uiteraard) en een 96 liter grote brandstoftank. De 20 inch wielen zijn op het circuit helemaal niet nodig, want de Emira GT4 doet het met bescheiden 18 inch wielen met Pirelli-banden. Uiteraard is het complete chassis herzien en kun je het naar wens afstellen.

Wat de Lotus Emira GT4 precies gaat kosten is niet bekend. De Britten geven aan dat ze er een aantal gaan bouwen voor 2022 en als er vraag is, nog een serie voor 2023.