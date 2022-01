Nederland loopt warm voor Lotus Emira

Opvallend veel bestellingen voor de nieuwe Lotus Emira in Nederland. De viercilinder is overduidelijk favoriet.

Enige sportauto van Lotus voor normale man

De Emira is het nieuwste snoepje van Lotus. Na het verdwijnen van de Elise, Evora en Exige viel er naast een Evija ook niet heel meer te kiezen. De Emira is momenteel de enige sportauto van Lotus voor de normale man.

Tientallen orders

En Nederland blijkt er aardig warm voor te lopen, zo blijkt uit navraag bij de Nederlandse Lotus-importeur Van der Kooi Sportscars in Houten. Volgens de importeur zijn er op het moment van schrijven al een stevige dertig orders geplaatst. Voor een sportauto als de Lotus Emira is dat een opmerkelijk hoog aantal.

Of dat komt omdat mensen realiseren dat de Emira de allerlaatste Lotus is met een ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor? De tijd zal het leren. Meer waarschijnlijk is dat het totaalpakket van de Emira gewoon heel veel mensen over de streep trekt om een bestelling te plaatsen.

AMG-motor is favoriet

De viercilinder van AMG is overduidelijk favoriet. Van de dertig bestellingen in Nederland is dik 65 procent een order met 360 pk sterke AMG-viercilinder. De overige kopers hebben gekozen voor een 400 pk sterke supercharged V6, ook erg prettig. Uniek aan de AMG-viercilinder is dat deze motorvariant een achttraps automaat krijgt. De V6 is er op verzoek met handgeschakelde zesbak of met zestraps automaat.

Prijzen Lotus Emira in Nederland

De Lotus Emira met viercilinder van de AMG A 45 heeft in Nederland een vanafprijs van 88.000 euro. De 3,5-liter V6 met supercharger met 400 pk is door een hogere CO2-emissie wat duurder. De V6 First Edition kost ongeveer 143.000 euro in Nederland. Later volgt een basisversie van de V6. Die start bij 125.000 euro. Uiteraard lopen prijzen verder op bij het aanvinken van wat opties.

Zodra het kan, stappen we achter het stuur van de Lotus Emira. Een uitgebreide review ga je dus zeker terugzien hier op Autoblog.nl!

Lotus Emira: Sneak Preview