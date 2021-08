M3 Cabrio Individual heeft de gave kleine wielen

Deze M3 Individual Cabrio is met smaak samengesteld.

Veel dikker dan een M3 Cabriolet wordt het niet. Kies de dikste drie serie en monteer de grootst mogelijke motor. Al jarenlang is het een populair recept. Natuurlijk, sommigen zweren bij een coupé of sedan als ze voor een BMW M3 (of M4) gaan shoppen, maar zo’n Cabrio heeft natuurlijk een extra dimensie: het is altijd leuk als je het dak naar beneden kunt klappen.

Net als met een Porsche 911 is de ene M3 de andere niet. Er is zoveel mogelijk qua uitrusting en uitvoering, dat twee identieke versies vinden erg lastig is. Dat is helemaal het geval met deze M3 Cabrio Individual. Het is nog zo’n ouderwetse auto waarbij het smullen geblazen is. We hadden een tijdje geleden een dergelijke M3 met The Collectables, maar we vonden er nog eentje op Marktplaats.

M3 Cabrio Individual

In dit geval is de auto een zogenaamde ‘Individual’. De kleur van de auto is Azuritschwarz. Dat is een hele fraaie donkerblauwe tint. Het lijkt wel wat op Cosmosschwarz, maar is nog dieper qua kleur. Zeker als de zon erop staat is het schitterend. Het interieur contrasteert lekker, want het Oxyd-braun is bijna oranje van kleur. Erg bijzonder. De stoelen van de M3 Cabrio Individual zijn ook niet de standaard sportstoelen, maar de speciale M stoelen. Ook erg fraai is dat de onderkant van het dashboard en de middentunnel ook in de Oxyd-bruine kleur zijn uitgevoerd. Normaliter is dat gewoon zwart.

Onder de kap van deze M3 huist gelukkig die geweldige S65-motor, een 4.0 liter V8 die het voornamelijk van toeren moet hebben. Gelukkig kan het blok meer dan 8.200 toeren draaien. Spektakel gegarandeerd. De auto is uit Duitslans geïmporteerd en heeft meteen een goede beurt gehad.

Preventief lagerschalen vervangen

Daarbij zijn ook preventief de lagerschalen vervangen. Kortom, ondanks de kilometerstand van 173.073 kun je er wel eventjes tegenaan. Ook prettig, de M Sportuitlaat is gemonteerd, maar de standaarduitlaat wordt ook geleverd.

















De M3 Cabrio Individual komt 2011 en is uitgersut met de DCT-automaat. Dat was een automaat met dubbele koppeling, die tegenwoordig helaas niet meer gebruikt wordt (de M3 en M4 hebben een gewone automaat met koppelomvormer). Maar het mooiste zijn nog de wielen. Vaak zie je de (te) grote velgen en zijn er popiejopies die er BBS-ers onder leggen. Maar in dit geval zijn is het de originele 18 inch-breedset die eronder ligt (en hoort!) Ondanks het feit dat ze vrij breed zijn, zijn de wielen behoorlijk licht. Check hieronder het Autoblog BMW M3 aankoopadvies!

De M3 Cabrio Individual advertentie kun je hier bekijken!