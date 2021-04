The Collectables - BMW M3 E93 - Autoblog.nl

De laatste BMW M3 cabriolet met een V8, trouwens ook de eerste… Wouter gaat er mee op pad.

De eerste BMW M3 met iDrive. De eerste BMW M met een metalen klapdak. De eerste M3 met een DCT. Ja, zo @rubenpriest nog wel even doorgaan over deze generatie M3’s waar hij er ook eentje van heeft gehad. Maar dat doen we maar niet.

BMW M3 modellenlijn

Met de non-turbo V8 is de E9x-generatie uniek in de M3-linie. Maar laten we eerlijk zijn. Daar zit ook geen lijn in vanaf de E30 M3 met zijn 4-cilinder. Als purist kan je moeilijk je punt maken met de M3 als voorbeeld. Van 4 naar 6 naar 8 naar 6 cilinders. Maar dat maakt de M3 range niet minder collectable.

Hoewel de M3 E93 nog helemaal niet zo oud is, was het dus qua motoren toch een ander verhaal. Na de E46 koos BMW voor ‘meer inhoud’: na de ‘traditionele’ zes-in-lijn kwam er een 4,0 liter V8. Die overigens 15 kg lichter was dan de zes in lijn.

Met de hoogtoerige atmosferische V8 was de M3 bruter dan ooit en dat zie je er ook aan af. De powerdome op de motorkap, de vier uitlaten, de brede wielkasten en agressiever voorbumper spreken duidelijke taal, zonder over-the-top te zijn.

Wat is er bijzonder aan dit exemplaar

De M3 Cabrio is zeldzamer dan de coupé. Maar de hoofdprijs qua zeldzaamheid gaat bij deze generatie M3 natuurlijk naar de Sedan versie.

Wouter gaat in de video op pad met een model uit 2012, wat betekent dat het om een LCI gaat, oftewel de facelift. Deze heeft onder meer vernieuwde LED-achterlichten.

Dit exemplaar is uitgerust met een DCT-bak. Het was destijds de duurste M3 die de dealer in kwestie (Renova BMW) had geleverd. deze M3 is uitgevoerd in de chique kleur Azuritschwarz Metallic. Deze Individual kleur heeft blauwe metallic deeltjes die het zwart een fraaie gloed geven. Het interieur is uitgevoerd in Novillo Bambus Beige. Dit was precies de uitvoering waarmee BMW de M3 Cabrio in de folder presenteerde.

De BMW M3 E93 LCI veiling staat nu live op the Collectables.

