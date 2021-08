Wouter maakt autospotters blij met Ford GT

Hoe groot is de kans dat je een Ford GT tegen het lijf loopt? Die kans was afgelopen week best aanwezig, want Wouter was met de Ford GT in Rotterdam.

De middenmotor supercar genaamd de Ford GT was afgelopen week op visite in Nederland. Het wereldberoemde automerk heeft er nog een paar te verkopen, dus mocht je interesse hebben. Je pakt in elk geval gegarandeerd de aandacht van autospotters, want dit is wel een tandje exclusiever dan de zoveelste Ferrari of Lamborghini.

In 2018 hebben we al een rijtest met deze Ford GT gemaakt. Recycling is goed voor het milieu, maar de rijtest herkauwen zou zonde zijn. Daarom werd besloten om de Ford GT in te zetten als model voor autospotters. Via Instagram liet Wouter weten dat hij het stadhuis in Rotterdam zou aandoen met de Ford GT. Zo gezegd, zo gedaan. Dat was nog even oppassen met die geluidsmicrofoons van de gemeente in de stad tegenwoordig. Deze GT is namelijk uitgerust met een Akrapovič uitlaatsysteem.

De oproep was niet onopgemerkt gebleven. Bij het stadhuis in Rotterdam stond er een spottersgilde klaar om de Ford GT met Wouter vanuit elke hoek goed vast te leggen. Een super leuk resultaat! Check de video om het verloop van die dag te zien. Inclusief een bijzondere bonusgast met uniek commentaar!