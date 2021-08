M4 minder goede wegligging dan Tesla Model 3

Althans, in deze hele specifieke doch belangrijke test is de BMW M4 wegligging minder goed dan die van een Tesla. Tsk.

Ah, BMW. Het merk dat wij allemaal een warm hart toedragen van het toepassen van ‘standaardaandrijving’. Een zes-in-lijn motor die de achterwielen aandrijven is namelijk voor sommigen de meest ideale layout die je je maar kunt bedenken.

Een zes-in-lijn heeft de mooiste balans en dat geldt eigenlijk ook voor de achterwielaandrijving. Zeker omdat BMW’s relatief goedkoop zijn, zijn ze populair bij velen. Voor een Porsche moet je écht hard werken, maar een BMW is iets bereikbaarder. Tenzij je @jaapiyo heet, dan heb je ze allebei.

M4 minder goede wegligging

Maar wat blijkt: zo heilig zijn BMW’s helemaal niet! De BMW M4 zakte namelijk een klein beetje door het ijs bij de Elandtest. Deze werd uitgevoerd door het befaamde KM77. Dat is een Spaanse instantie die auto’s aan de tand voelen in een uitwijktest. We moeten elandtest zeggen, maar elanden (‘alce’ in het Spaans, weet je dat ook weer) zijn er niet zoveel in Spanje. Toch, in de elandtest bleek de BMW M4 een minder goede wegligging te hebben dan de Tesla Model 3. Althans, als het om veiligheid gaat.

Dan ging het niet eens om een standaard M4 met een zojuist bedacht EfficientDynamics-pakketje met kneitherharde 17″ EnergySavers eronder. De auto was uitgerust met alles wat je af-fabriek kunt bestellen. De M4 in kwestie was niet de gewone M4, maar een heuse M4 Competition voorzien van het M Track Package. Compleet met banden die vroeger gewoon semi-slicks werden genoemd. De Michelin Pilot Sport Cup 2-banden zijn zeker in warme condities bijzonder ‘plakkerig’.

Premium overstuur

Wat ging er nu uiteindelijk fout? Bij een snelheid van 78 km/u bleek dat de auto ietsje uitbrak. Volgens de testers is de BMW M4 bijna geheel vrij van onderstuur en is de auto erg lichtvoetig. Wel is er een hintje (premium) overstuur. Bij KM77 kwamen ze erachter dat BMW rijeigenschappen belangrijker vonden dan veiligheid of gemak om de wagen te besturen. Uiteindelijk was de BMW langzamer in de uitwijktest dan een Tesla Model 3. In de slalomtest scoorde de BMW overigens wel hoge ogen.

Overigens kun je nog discussiëren in hoeverre het de bedoeling is geweest dat de auto met 78 km/u door de test komt. De M4 Competition is voornamelijk gebouwd voor de fun (check de M4 rijtest video) en gezien de uitbrekende achterkant, hadden de testers de tijd van hun leven. Op de Nürburgring is de M4 competition overigens bizar snel, dat dan weer wel.

Via: KM77.