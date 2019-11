Maak de 911 GT2 RS overbodig met deze Nissan

Hij is in elk geval sneller.

Het is een categorie die erg populair is bij (vermogende) klanten: ‘raceauto’s’ voor de openbare weg. Je weet wel, een sportieve auto die net wat sportiever is gemaakt, met name door gewicht weg te halen. Denk aan de Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini Huracan Performante of de BMW M4 GTS.

Ondanks goede bedoelingen zijn ook die auto’s niet écht sportief. Ze bieden nog best veel luxe en comfort als airco, navigatie, radio en elektrische ramen en spiegels, bijvoorbeeld. Sommig opties kun je achterwege laten, maar de meeste mensen bestellen het er toch op.

Bij Z1 Motorsport hebben ze gedacht: dat kan veel extremer. Het resultaat is te zien op deze Nissan 370Z (Z34) die furore maakt op de, hoe kan het ook anders, SEMA show in Las Vegas. In opdracht van Nissan hebben ze een 370Z bij de kladden gepakt. Ondanks dat de auto wat ouder is, blijft de interesse voor tuningspulletjes voor deze auto onverminderd populair. Vandaar dat je ook nog oudere modellen voorbij zit komen op dit soort beurzen.

Het interieur van de auto is dusdanig gestript dat er niets meer over is gebleven, op één stoel, stuurwiel en schakelpook na. Precies wat je nodig hebt. Qua uiterlijk vallen de wijzigingen best mee. Alhoewel de Nismo-bumpers afwijkend zijn en de 370Z nu beschikt over Een Hele Grote Achterspoiler. Ook zien we een zeer fraaie breedset met lichtgewicht Rays-velgen. Deze zijn opmerkelijk genoeg een inch kleiner in diameter dan de standaard wielen.

Het is niet alleen maar uiterlijk vertoon. De motor is de bekende VQ37 motor, maar deze is flink onder handen genomen. Het meeste extra vermorgen komt op conto van een paar GTX3076 turbocompressoren van de firma Garett. Het resultaat is een vermogen van 750 pk, die je dankzij het lagere gewicht nog beter zal opmerken. De auto is gebouwd met Global Time Attack racing in het achterhoofd. Productieplannen zijn er (uiteraard) niet, maar verwacht dat enkele onderdelen binnenkort leverbaar zullen zijn.