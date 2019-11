Voor het eerst valt 800 pk gewoon tegen

Soms verwacht je gewoon een beetje meer.

Je hebt Shelby Mustangs en Shelby Mustangs. Ondanks dat de naam hetzelfde is, is er een wezenlijk verschil. Je kunt bij Ford de Mustang Shelby GT350 en Mustang Shelby GT500 bestellen. Ondanks hun naam zijn ze niet door Shelby ontwikkeld, maar door Fords eigen performance divisie.

Dan zijn er ook nog de Shelby Mustangs van Shelby American. Dat zijn de ‘echte’ Shelby’s. Je weet wel, van de Shelby Cobra en de latere Shelby Series 1. Voor de SEMA-show heeft Shelby eindelijk een ‘echte’ Shelby Mustang, namelijk de GT500 Dragon Snake. De naam Dragon Snake komt van een bizar snelle Cobra uit 1963 (afbeelding onder). De Dragon Snake is gebaseerd op de GT500 van Ford. Het aantal pk’s valt een beetje tegen, want de Dragon Snake heeft slechts 800 pk.

Althans, het valt tegen als je het af zet tegen het aantal paarden die de GT500 in standaardvorm levert, namelijk 760 pk. Nu heeft Shelby American uitvoeringen van de Mustang uitgebracht met 1.000 pk (of meer), maar voor nu concentreren ze zich op andere dingen. Zo heeft de Dragon Snake een compleet herzien onderstel, met andere veren, dempers en anti-rollbar. Verder is er gekeken om de Dragon Snake lichter te maken. Denk aan het gebruik van lichtgewicht koetswerkdelen. Ook heeft de Dragon Snake een vrij heftige spoiler.

Vind je een laag gewicht niet zo belangrijk, dan is de Shelby Super Sport F-150 wat voor jou. Deze heeft een zwaar onder handen genomen V8, goed voor maar liefst 755 pk. In vergelijking met de Dragon Snake lijkt het weinig, maar de basismotor leverde standaard 450 pk. Waar een mechanische compressor wel niet goed voor is. De auto doet denken aan de Ford F-150 SVT Lightning van bijna twintig jaar geleden. Officieel is het nog een concept, maar reken er maar op dat een dergelijke auto binnenkort gewoon te bestellen is bij Shelby American.