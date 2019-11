Komt er dan toch een Lamborghini Estoque?

Alleen niet zoals je hem hoopt te zien.

Er zijn concept cars die men graag ongewijzigd van de band ziet rollen. Bij sommige auto’s kan dat echt niet, maar er zijn ook concepts waar de productie zelfs goede zaken kan opleveren. Eén van de best ontvangen concept cars aller tijden, die elf jaar na dato nog steeds er niet is geweest, is de Lamborghini Estoque. Een vierdeurs Lamborghini-sedan die een soort jaloezie jegens de Maserati Quattroporte lijkt te tonen. Een SUV mag dan de gruwel der gruwelen zijn voor vele autofanaten: een sedan of stationwagon lijkt de gevoelige snaar nog net wél te raken.

De slank gelijnde Lambo-concept was geen simpele Panamera met een Sant’Agata Bolognesesaus eroverheen. De auto zou de V10 uit de Lamborghini Gallardo LP560-4 krijgen met 560 pk. Naast een paar knipogen naar de nieuwe Lamborghini-designtaal en de in dezelfde periode onthulde Reventón, was het een originele invalshoek op een toen nog niet zo dichtbevolkt segment. Productiekansen werden destijds hoog geacht. Maar zoals gezegd, het werd ‘m niet.

Zoals ook al gezegd werd een Urus hem wel. Of die alle aandacht van de Estoque-ontwikkeling heeft weggehaald, dat is niet zeker. Wel is de Urus een groot succes en is het de moeite waard om meer VAG-modellen te kopiëren openingen in het Lamborghini-gamma te vinden. Immers, als je de zeer gelimiteerde Lambo’s niet meetelt, verkoopt het merk momenteel alleen de Urus, Aventador en Huracán. Een vierde model lijkt op komst te zijn, aldus Autocar.

De potentie van een snelle elektrische 2+2 is bekend bij Lamborghini. Laat het nou net zo zijn dat zustermerk Porsche een elektrische 2+2 aanbiedt sinds kort. Volledig elektrisch is een stap die het Italiaanse merk graag wil zetten. Aangezien de Urus ook rust op techniek uit VAG-stal, is het een logische zet om winst te maken. Een Lamborghini Taycan, dus, al lijkt Lamborghini zelf ook brood te zien in het ding marketen als een ‘nieuwe Estoque’. In ieder geval lijkt het project rond 2025 pas het levenslicht te zien.

Een goed idee? Wat ons betreft mag alles op de markt komen als het eruit ziet als de Estoque. Goed, zo’n dikke V10 voorin is natuurlijk heerlijk, maar je moet ook realistisch blijven. Lepel op zijn minst de motor van de Urus erin.