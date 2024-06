Maak de zomer compleet met deze fraaie Z4 [+video]

Een puristische roadster, daar wordt Wouter wel vrolijk van. En jij misschien ook.

De zomer is dan eindelijk losgebarsten, dus dit is het moment dat je een cabrio onder je kont wil hebben. Aangezien BMW aardig populair is hier op Autoblog, zullen er vast wel mensen te porren zijn voor een mooie Z4. Zo eentje wordt er nu geveild op The Collectables, en Wouter deed een blokje om in deze auto.

Zoals je natuurlijk al lang had gezien gaat het om een Z4 van de E85-generatie. Dit is volgens velen de beste stuurmansauto van de generaties. Dit exemplaar is ook voorzien van de enige juiste motor: een zes-in-lijn. Het is niet de allerdikste versie, maar met de 192 pk van deze 2.5i kun je ook nog een hoop lol beleven.

Wat deze Z4 extra lekker maakt is de kleur. Deze auto is uitgevoerd in Merlotrot, een hele fraaie donkerrode kleur. Sowieso is donkerrood een kleur die je veel te weinig ziet, terwijl het op veel auto’s er goed staat.

Met achterwielaandrijving, een zescilinder én een handbak zijn alle voorwaarden voor een leuke rijdersauto afgevinkt. De auto heeft ook nog maar weinig kilometers: de teller staat op 65.700 km. Mocht je interesse hebben: hij wordt dus geveild op The Collectables. Meebieden kan nog tot en met maandagavond 20.00.