BMW brengt de 6 Serie terug (en dat is niet alleen goed nieuws)

Het goede nieuws is dat BMW de 6 Serie terugbrengt, maar er is ook slecht nieuws.

Coupés zijn helaas geen vanzelfsprekendheid meer in het modellengamma van merken. Zelfs niet bij de premiummerken. Het ziet er niet naar uit dat de A5 Coupé een opvolger krijgt en Mercedes heeft drie coupés teruggebracht tot één coupé (de CLE). En wat voor plannen heeft BMW op het vlak van coupés?

Laten we beginnen met het goede nieuws: BMW wil nog steeds coupés blijven maken. De 6 Serie gaat namelijk een comeback maken, zo heeft Autonews vernomen van een toeleverancier. En dan ook echt als coupé en cabrio. Dus het wordt niet opeens een andere carrosserievorm, zoals de Audi A5 een sedan en een station wordt.

Wat is dan het slechte nieuws? Nou, het lijkt erop dat BMW dezelfde strategie als Mercedes gaat hanteren. De 6 Serie vervangt dus zowel de 4 Serie als de 8 Serie. Oftewel: er wordt een coupé geschrapt.

Nu zou dat niet zo gek zijn in deze tijden, waarin alles een cross-over moet zijn. We mogen dus niet al te hard klagen en mogen gewoon heel bij zijn als BMW überhaupt nog met een nieuwe coupé komt.

Uiteraard moeten we bij dit alles nog wel een slag om de arm houden, want het betreft nog geruchten. Als het goed is komt er meer duidelijkheid in de loop naar 2026, als de productie van de 8 Serie op zijn einde loopt.

Bron: Automotive News